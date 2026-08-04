Tras reciente viaje a Estados Unidos: Zelenski destituye a la embajadora de Ucrania en Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este lunes la destitución de Olga Stefanishina como embajadora del país en Estados Unidos.

La decisión llega luego de que el mandatario viajase al país norteamericano la semana pasada para solicitar nuevos misiles Patriot con los que hacer frente a los ataques de Rusia.

“Se destituye a Olga Vitalivna Stefanishina del cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania ante Estados Unidos”, reza un decreto presidencial, que no da detalles de quién la reemplazará.

La diplomática ucraniana, por su parte, anunció en sus redes sociales su “renuncia” al cargo, asegurando que se trata de una “decisión personal, motivada por circunstancias personales”.

Stefanishina destacó que durante su etapa como jefa de la legación diplomática en Estados Unidos, cargo que ocupó desde agosto de 2025, “aumentamos el suministro de armamento estadounidense y mantuvimos el apoyo precisamente cuando el panorama político en Washington no nos era favorable”.

“Hemos consagrado este apoyo en leyes que perdurarán independientemente del cambio de administración. Y, lo más importante, hemos transformado el papel de Ucrania: de un país que recibe ayuda a un país que recibe inversiones y cuyas tecnologías se adquieren”, agregó.

Además, aseguró que representar a su país en el país norteamericano “en un momento en que libra una guerra por su supervivencia ha sido el mayor honor de mi vida”.

“Así como fue un honor abrir el camino de Ucrania hacia la Unión Europea como viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, e impulsar reformas en el sector de la justicia como ministra de Justicia”, señaló, antes de trasladar su agradecimiento a Zelenski por la “confianza” y la “oportunidad” que le ha dado.

“Seguiré trabajando por Ucrania y nuestra victoria donde pueda ser útil”, añadió.