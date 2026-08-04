Detienen al “zar de la clonación” en Recoleta: falsificaba documentos para vender vehículos

Esta jornada fue detenido en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, un sujeto sindicado como el “zar de la clonación”, acusado de liderar un esquema dedicado a falsificar la identidad de vehículos para posteriormente comercializarlos de manera fraudulenta.

El imputado, un hombre de 30 años identificado con las iniciales A.A.C.A., mantiene antecedentes penales por el delito de receptación.

La detención se concretó en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur y desarrollada por el Departamento OS-9 de Carabineros, luego de recibir cerca de 30 denuncias por estafas, compraventa fraudulenta de vehículos con encargo por robo y clonación.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, la organización utilizaba documentación falsificada o adulterada para comercializar y transferir vehículos de terceros sin la autorización de sus propietarios.

El teniente Felipe Cortés, del OS-9 de Carabineros, señaló que “se logró la detención del principal investigado en una estructura criminal dedicada a la clonación y comercialización de vehículos”.

Asimismo, precisó que “las diligencias se originaron por 30 denuncias de distintas víctimas a nivel nacional, estableciendo un uso reiterado de documentación adulterada, suplantación de identidad y transferencias fraudulentas”.

Según la investigación, las víctimas advirtieron la clonación de sus vehículos al recibir cobros inesperados por el uso de autopistas concesionadas o al momento de renovar la documentación de sus automóviles.

El imputado pasará este martes a control de detención, donde será formalizado por los delitos de estafa reiterada, usurpación de identidad y falsificación de instrumento público.