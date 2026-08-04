SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen al “zar de la clonación” en Recoleta: falsificaba documentos para vender vehículos

    La investigación del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur se inició tras cerca de 30 denuncias por estafas y transferencias fraudulentas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detienen al "zar de la clonación".

    Esta jornada fue detenido en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, un sujeto sindicado como el “zar de la clonación”, acusado de liderar un esquema dedicado a falsificar la identidad de vehículos para posteriormente comercializarlos de manera fraudulenta.

    El imputado, un hombre de 30 años identificado con las iniciales A.A.C.A., mantiene antecedentes penales por el delito de receptación.

    La detención se concretó en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur y desarrollada por el Departamento OS-9 de Carabineros, luego de recibir cerca de 30 denuncias por estafas, compraventa fraudulenta de vehículos con encargo por robo y clonación.

    De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, la organización utilizaba documentación falsificada o adulterada para comercializar y transferir vehículos de terceros sin la autorización de sus propietarios.

    El teniente Felipe Cortés, del OS-9 de Carabineros, señaló que “se logró la detención del principal investigado en una estructura criminal dedicada a la clonación y comercialización de vehículos”.

    Asimismo, precisó que “las diligencias se originaron por 30 denuncias de distintas víctimas a nivel nacional, estableciendo un uso reiterado de documentación adulterada, suplantación de identidad y transferencias fraudulentas”.

    Según la investigación, las víctimas advirtieron la clonación de sus vehículos al recibir cobros inesperados por el uso de autopistas concesionadas o al momento de renovar la documentación de sus automóviles.

    El imputado pasará este martes a control de detención, donde será formalizado por los delitos de estafa reiterada, usurpación de identidad y falsificación de instrumento público.

    Más sobre:Zar de la clonaciónRecoletaFalsificación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    La disputa se traslada al Congreso: batallón de alcaldes asiste a votación clave por eximición de contribuciones

    Arrau busca flexibilizar los requisitos para postular a Carabineros y reducirá la edad mínima de ingreso a 17 años

    Boric se reunirá con Martínez y Yeomans en medio de tensa disputa por la presidencia del FA

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Lo más leído

    1.
    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    2.
    Estudiantes secundarios se manifiestan en la Alameda en contra del gobierno: hay liceos emblemáticos en toma

    Estudiantes secundarios se manifiestan en la Alameda en contra del gobierno: hay liceos emblemáticos en toma

    3.
    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    4.
    Detienen a sujeto que intentó evadir control policial en el aeropuerto de Santiago

    Detienen a sujeto que intentó evadir control policial en el aeropuerto de Santiago

    5.
    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    6.
    Camión traspasa barrera de contención en Ruta 68 e impacta automóvil que viajaba en dirección contraria: hay dos fallecidos

    Camión traspasa barrera de contención en Ruta 68 e impacta automóvil que viajaba en dirección contraria: hay dos fallecidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma
    Chile

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    La disputa se traslada al Congreso: batallón de alcaldes asiste a votación clave por eximición de contribuciones

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente
    Negocios

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente

    Qué explica el pesimismo instalado sobre las expectativas de la economía

    La hora del cobre

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada
    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan