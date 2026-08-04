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    Política

    Maximiliano Luksic: “Si se rechaza el proyecto significa que van a ser afectadas todas las municipalidades de Chile”

    El alcalde de Huechuraba respaldó la fórmula del gobierno para compensar la merma de recursos comunales por la exención de contribuciones, que se ve el martes en el Senado. Apeló a continuar la discusión sobre un "mecanismo de financiamiento" para los municipios que “no venga de las arcas fiscales”, e instaló la posibilidad de llevar al Fondo Común Municipal los recursos de los permisos de circulación. También calificó de "arrogante" una de las últimas intervenciones de Tomás Vodanovic.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    24-05-2026. El alcalde de Huechuraba, Max Luksic. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “Hubo varias tensiones desde las municipalidades con el gobierno, pero ya estamos donde estamos. Se ha aprobado el 99% de la reforma y ahora queda esta última patita que es la de mañana, que si se rechaza, va a ser un golpe para las municipalidades”, afirmó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, sobre la megarreforma del Ejecutivo, de cara a que este martes se vote en el Senado el informe de la comisión mixta sobre la última norma de la iniciativa que queda por zanjar: la compensación a los municipios por los fondos que dejen de percibir a raíz de la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

    El mecanismo propuesto por La Moneda -vía transferencias desde la Tesorería General de la República- generó un quiebre en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y una cadena de dimes y diretes principalmente entre jefes comunales de oficialismo y oposición.

    Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Luciano Jiménez, el alcalde de Huechuraba instó a dar “vuelta la página” y poner los esfuerzos en discutir un “mecanismo” de financiamiento que “no venga de las arcas fiscales”. Esa conversación, dijo, no termina con la megarreforma.

    El fin de semana hubo dos cartas. Una de 104 jefes comunales rechazando la fórmula de compensación, y otra, de 162 alcaldes diciendo que con lo propuesto se cumple el objetivo del municipalismo.

    La discusión siempre, de principio, fue que se compensara el Fondo Común Municipal (FCM) como una compensación a todos los municipios. En La Serena se saca una carta entre todos, donde se discuten ciertos puntos. En uno de esos puntos yo estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo con la universalización de las contribuciones, sino con que fuera focalizada, que ojalá pagaran los que pudieran pagar. No se está dando eso y se hace la universalización. El alcalde (Tomás) Vodanovic estuvo en Mesa Central y mencionó que como no se cumplió ese acuerdo, se disuelve y cada uno va por su lado, pero eso no quiere decir que alcaldes sigamos defendiendo lo que creemos que es lo justo, que se haya compensado. Me sorprendió, escuchando al alcalde Vodanovic, y lo encontré medio arrogante, cuando dice de los 162 alcaldes que firmamos la carta, ‘si ellos supieran realmente esto, no estarían ni la mitad de ellos’. Es como que los que firmamos estas cartas no leemos. Yo puedo hablar por mi lado. Estoy firmando esa carta porque encuentro que va a ser un gran daño si no se cumple esto.

    Alcaldes de oposición cuestionan que en la votación del directorio de la AChM en que se aprobó (7 contra 6) la fórmula, votó la alcaldesa de Las Condes, que es la comuna “más beneficiada”. ¿Debió inhibirse Catalina San Martín?

    Es parte del directorio y hay que respetar la votación (...).

    Algunos alcaldes progresistas han advertido que pueden salirse de la AChM. ¿Cómo ve eso?

    Eso ya son discusiones que tiene que tener cada alcalde, la tendrán con sus concejos. Empezar a tener un montón de asociaciones lo encuentro ineficiente, no sirve. Es válido decir, sabes que, queremos tener una asociación, como lo hizo la derecha en su minuto teniendo la AMUCH. (Pero) no podemos estar distribuyendo plata a todas las asociaciones que se crean. Tiene que haber una que represente a todas las municipalidades (...). Se va a venir ahora una discusión grande de la asociación en cómo vamos a empezar a discutir. Sí creo que hay una falta grave, en base a lo que he visto durante mi poco tiempo como alcalde, donde uno habla de palabras como solidaridad, dignidad, bienestar, pero eso lo he visto poco también desde el lado de la asociación chilena. Esto ya tiene muchos años.

    Esa discusión que viene, ¿es mejor con el proyecto aprobado o rechazado?

    Si se rechaza el proyecto significa que van a ser afectadas todas las municipalidades de Chile.

    La opción del gobierno de recursos a través de la Ley de Presupuesto, ¿le gusta?

    Yo prefiero que hoy día se reponga y sigamos teniendo una discusión de cómo vamos a hacer un mecanismo diferente que no venga de las arcas fiscales. (...). ¿Vamos a poner más plata o no?, ¿vamos a buscar un mecanismo diferente al Fisco para que no le llegue al bolsillo a la gente? Es todo válido. También me gustaría garantía de decir, si van a seguir pidiendo más plata al FCM, ¿cómo se está distribuyendo?, ¿cómo se está gastando?

    ¿Qué plan B tiene para presentarle al gobierno si esto se rechaza?

    Ahí tenemos que tener una discusión. Hasta el día de hoy no he escuchado otra discusión de otro mecanismo de cómo compensamos el FCM.

    Ley de Presupuestos, la invariabilidad tributaria, el 1% de las empresas que quieren invertir en el país...

    Está bien, pero ese mecanismo es para ir a pelearlo al Congreso. Yo digo, uno también puede hacer un mecanismo, pongámosles impuestos a los superricos, pongámosles nuevos impuestos a las azúcares, uno puede abrir (discusiones), pero no ha habido una conversación, por lo menos en que yo haya estado, de la asociación diciendo esto nos acomoda, esto es lo que creemos que está bien. Te voy a dar otro ejemplo, que me gusta dar: permiso de circulación. Si hablamos de ser solidarios, no todas las comunas pueden traer permisos de circulación a sus municipios (...). Por qué entonces para las comunas no ponemos el permiso de circulación al Fondo Común (Municipal) para que se redistribuya equitativamente, cuando eso sería algo de justicia social. (...) Yo no tendría problema en tener esa discusión, que no es menor para nosotros.

    Uno de los argumentos de la oposición en contra del mecanismo de compensación es que el 77% de las viviendas ya está exenta y que la mayoría de las que se beneficiarán ahora viene de comunas ricas.

    Por eso comenté que estaba de acuerdo en que fuera focalizado. Yo era de la posición de ‘el que puede pagar, pague’. No pasó, es universal. Bueno, demos vuelta a la página y ahora busquemos otra manera de cómo vamos a hacer financiamiento para que haya más recursos para esas municipalidades o cómo va a ser el mecanismo para que no venga de las arcas fiscales. ¿Se le va a pedir a Codelco?

    Más sobre:Desde la RedacciónMax LuksicMegarreformaContribucionesPermiso de circulaciónAChMAsociación Chilena de Municipalidades

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