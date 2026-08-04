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    Política

    Gobierno descarta reincorporar a exsubsecretario Rodríguez a Hacienda pese a respaldo de partidos oficialistas

    En el sector defendieron el rol de la exautoridad de Hacienda, pidieron revisar los protocolos para los test de droga y plantearon su eventual regreso. Sin embargo, el biministro Claudio Alvarado informó que se sumará una nueva persona al cargo.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    Este lunes, tal como en los últimos días, el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras dar positivo en un test droga, se tomó parte de la discusión en los partidos del oficialismo y en La Moneda.

    El viernes pasado, la exautoridad dio a conocer un resultado negativo de un nuevo examen, por lo que durante el fin de semana no solo cuestionó al laboratorio Corthorn Health, donde se realizó el primer procedimiento, sino que también afirmó que su foco está más que en definir su futuro político, “en reivindicar mi nombre, en defender mi honra, mi reputación, mi historia”.

    Sus dichos abrieron la discusión por su eventual reincoporación al Ejecutivo. Sin embargo, durante la tarde de este lunes, consultado respecto a esa posibilidad, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que “el gobierno aplicó las normas que establece la Ley de Presupuestos” y adelantó que “en los próximos días el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

    La decisión se da en medio de algunas críticas dentro del gobierno y en los partidos por el funcionamiento del protocolo para realizar este tipo de test a autoridades y las irregularidades denunciadas por Rodríguez respecto al proceso.

    Si hay controversia, es porque el protocolo no está claro o es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería caber ninguna duda de cuándo informar, qué informar, cómo se licita, qué laboratorios están certificados, cuándo se procesa la contramuestra”, dijo al respecto la ministra de Salud, May Chomali, en entrevista con T13 Radio.

    En ese contexto, varias figuras del sector salieron a respaldar a Rodríguez. Durante este lunes, uno de los primeros en referirse al tema fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que “yo le tengo un gran aprecio al subsecretario. Hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también (...). Me alegran mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”.

    Eso sí, descartó pronunciarse sobre un eventual retorno al Ejecutivo: “Mis gustos o no gustos no cuentan acá. Lo que cuenta es la decisión del gobierno, que tiene que ver todo el tema en su conjunto”.

    En los partidos también salieron a defender su rol e incluso abrieron la puerta para que Rodríguez vuelva a La Moneda “El gobierno actuó bien, pero también creo que si la información cambia, el gobierno debería reevaluar esa decisión original (...). Puede ser en el mismo cargo o en otro”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    El jefe de banca de RN, Diego Schalper, por su parte, destacó el trabajo del exsubsecretario. “Estoy de la misma idea que el ministro Quiroz. Lo echo de menos, porque la verdad que ha sido un tremendo aporte en la Cámara de Diputados (...). Nosotros lo que queremos impulsar es que él tenga toda la fuerza para defender su honra y su honorabilidad, que por lo demás yo lo respaldo”.

    Y agregó: “Al mismo tiempo vamos a tener que revisar los protocolos para ver qué sucede cuando tenemos un falso positivo, porque la verdad es que este escenario hay que preverlo mejor”.

    Su par de la UDI, Flor Weisse, reforzó esa postura. “Hay un procedimiento que parece que además debe ser normado de manera mucho más precisa y exacta. A mi juicio, tiene que haber una ley específica con un reglamento que determina exactamente cuándo se hacen las muestras y las contramuestras, si las se hacen en el mismo laboratorio o no, en fin, muchos temas más que tienen que todavía irse al detalle”, planteó.

    El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, en tanto, agregó que “el gobierno, cuando se ve enfrentado a una situación de un positivo, tiene que tomar medidas y tú puedes o acertar o equivocarte en esas medidas, pero lo que nunca puedes hacer es comenzar a relativizar esto (...). Después de la batalla, todos son generales, pero creo que acá lo importante es que se actúe”.

    Sobre los nombres que se barajan para reemplazar a Rodríguez, en el Ejecutivo dicen que hay dos cartas sobre la mesa: Felipe Donoso y Natalia González.

    Más sobre:Juan Pablo RodriguezLa MonedaMinisterio de HaciendaJosé Antonio KastTest de drogasEarly Access

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