“Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, defendió este lunes las declaraciones que emitió la semana pasada sobre la sobretasa de 12,5% impuesta por Estados Unidos a Chile, luego de que sus palabras generaran cuestionamientos y una respuesta del embajador estadounidense en el país, Brandon Judd.

Cabe recordar que el nuevo gravamen entró en vigencia el pasado 24 de julio y afecta a productos como el salmón, la fruta, el vino y derivados de la madera. La medida fue justificada por Estados Unidos bajo el argumento de que Chile no aplica medidas suficientes para impedir el ingreso de mercancías de terceros países producidas mediante trabajo forzoso.

Tras conocerse la decisión, Campos calificó ese argumento como una “chiva” y sostuvo que se trata de “una actuación arbitraria del gobierno norteamericano”, acusando además que vulnera el Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países y principios del comercio internacional.

Sus declaraciones, sumadas a las del ministro de Defensa, Fernando Barros -quien calificó la medida de “injusta”-, fueron cuestionadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien advirtió que comentarios “provocativos” de ministros que no participan en las negociaciones pueden dificultar el trabajo de quienes sí encabezan ese proceso.

En entrevista con Radio Pauta, Campos respaldó las gestiones que está realizando la Cancillería, pero explicó que decidió intervenir debido a la justificación utilizada por Washington.

En ese sentido, afirmó que “respaldando plenamente lo que ha hecho y lo que va a hacer la Cancillería chilena, que no son de mi competencia, sino del canciller (Francisco Pérez), hay algo que gatilló que yo hablase”.

A continuación, explicó que “eso es que cuando leyendo los argumentos de por qué se aplicó esta medida arancelaria, dijeron, o dieron a entender, o de una forma oblicua insinuaron de que aquí en Chile había trabajo forzoso en materia agrícola”.

Frente a ello, el ministro sostuvo que “si soy ministro de Agricultura, yo no puedo permanecer callado frente a una afirmación de esa naturaleza, puesto que todos sabemos que eso es mentira”.

Campos añadió que “como dije anteriormente, ni el peor enemigo de Chile se había atrevido a hacer una afirmación de esa naturaleza y por eso intervine, no inmiscuyéndome en los temas de la Cancillería (...), pero como ministro de Agricultura no estoy dibujado, porque si me hubiera quedado callado con qué cara voy a enfrentar a los agricultores chilenos como para que con justa razón me reclamen que no los defendí” .

Finalmente, reiteró que “no soy un simple particular, soy ministro”, insistiendo en que sus declaraciones respondieron a la necesidad de defender al sector agrícola frente a las acusaciones formuladas por Estados Unidos.