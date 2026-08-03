Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

Princesa burro, la nueva cinta de Cristóbal León y Joaquín Cociña, competirá por el Leopardo de Oro en la 79° edición del Festival de Locarno, que se desarrollará en Suiza entre el 5 y el 15 de agosto.

En la antesala a su estreno mundial, programado para este viernes 7, el nuevo filme de los directores de La casa lobo (2018) y Los hiperbóreos (2024) lanzó su primer trailer.

El adelanto proporciona un primer vistazo a la historia de la princesa Diana (Antonia Giesen), hija del rey Arturo (Francisco Melo). El monarca decide aplicar una severa medida –la prohibición del amor– que entra en conflicto con el enamoramiento de Diana con Lalo (Andrew Bargsted), un forastero que porta un brazalete que permite que ella viaje a otros mundos.

“Es una película que transita por varios géneros cinematográficos, pero que parte en un mundo del género de fantasía, donde se despliega una historia de amor romántico”, indicó Cociña a Culto en la primera entrevista de la dupla sobre el largometraje.

“Es la más normal de nuestras películas porque esta vez nos hemos divertido intentando seguir las reglas del género de fantasía”, apuntó León.

Producida por Catalina Vergara y coescrita por León, Cociña y Alejandra Moffat, Princesa burro cuenta con música original de Jean-Benoît Dunckel, la mitad de la banda francesa Air.

Su fecha de estreno en cines chilenos se anunciará próximamente.

Revisa su adelanto y nuevas imágenes a continuación: