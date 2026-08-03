SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    El dúo nacional integrado por Cristóbal León y Joaquín Cociña presenta el primer adelanto de su tercer largometraje, que competirá este mes en Suiza en el Festival de Locarno. La historia gira en torno a una princesa, su padre y un forastero que se convierte en el enamorado de ella.

    Por 
    Equipo de Culto
    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Princesa burro, la nueva cinta de Cristóbal León y Joaquín Cociña, competirá por el Leopardo de Oro en la 79° edición del Festival de Locarno, que se desarrollará en Suiza entre el 5 y el 15 de agosto.

    En la antesala a su estreno mundial, programado para este viernes 7, el nuevo filme de los directores de La casa lobo (2018) y Los hiperbóreos (2024) lanzó su primer trailer.

    El adelanto proporciona un primer vistazo a la historia de la princesa Diana (Antonia Giesen), hija del rey Arturo (Francisco Melo). El monarca decide aplicar una severa medida –la prohibición del amor– que entra en conflicto con el enamoramiento de Diana con Lalo (Andrew Bargsted), un forastero que porta un brazalete que permite que ella viaje a otros mundos.

    “Es una película que transita por varios géneros cinematográficos, pero que parte en un mundo del género de fantasía, donde se despliega una historia de amor romántico”, indicó Cociña a Culto en la primera entrevista de la dupla sobre el largometraje.

    “Es la más normal de nuestras películas porque esta vez nos hemos divertido intentando seguir las reglas del género de fantasía”, apuntó León.

    Producida por Catalina Vergara y coescrita por León, Cociña y Alejandra Moffat, Princesa burro cuenta con música original de Jean-Benoît Dunckel, la mitad de la banda francesa Air.

    Su fecha de estreno en cines chilenos se anunciará próximamente.

    Revisa su adelanto y nuevas imágenes a continuación:

    Lee también:

    Más sobre:CineCristóbal LeónJoaquín CociñaPrincesa BurroAntonia GiesenFrancisco MeloAndrew BargstedFestival de LocarnoFestival de Locarno 2026Los HiperbóreosAirJean-Benoît DunckelAlejandra MoffatCatalina VergaraCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo presenta artículos que busca reponer

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    Boric se reunirá con Martínez y Yeomans en medio de tensa disputa por la presidencia del FA

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    La disputa se traslada al Congreso: batallón de alcaldes asiste a votación clave por eximición de contribuciones

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    2.
    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    3.
    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    4.
    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    5.
    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    6.
    Alex Anwandter agenda concierto en Teatro del Lago

    Alex Anwandter agenda concierto en Teatro del Lago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer
    Chile

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente
    Negocios

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente

    Qué explica el pesimismo instalado sobre las expectativas de la economía

    La hora del cobre

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada
    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan