Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

El exministro de Economía y Hacienda, Nicolás Grau, criticó la megarreforma por los efectos que proyecta que generará la medida y la forma en que se discutió.

“(Yo diría que) esta reforma no va a hacer una gran diferencia en crecimiento (...) Si tú me dices una reforma de este tipo, ¿algo va a mover la inversión? Bueno, algo va a mover la inversión, pero no al nivel que se espera“, dijo el exministro Grau en entrevista con CNN.

Grau comentó que “vamos a tener un déficit fiscal mucho mayor a futuro. Y eso hay dos formas de solucionarlo. O te endeudas más o gastas menos. Y probablemente lo que va a ser este gobierno es una combinación de las dos cosas”.

La autoridad durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric comenzó calificando la medida de “extrema” por los grupos a los que, según el exministro, se busca beneficiar.

“En los contenidos, este es un gobierno de extrema derecha. Básicamente, su gran reforma que acaba de hacer se puede resumir como una reforma que le dice al país que la única forma de crecer es que los ricos tengan mucho más”, dijo el ministro.

Otro de los reparos tuvo que ver con que Grau estima que generará presiones fiscales. El economista alertó sobre la necesidad de buscar formas de compensar lo que se dejará de recaudar, ya que estima que el crecimiento que generaría la megarreforma no sería suficiente.

“Si no se compensa lo que va a pasar es que o vas a tener que reducir el gasto futuro, lo que va a reducir la inversión pública y va a frenar el crecimiento a través de eso, o lo que vas a hacer es que va a tener que endeudarte más; y si te endeudas más sube la tasa de interés; si sube la tasa de interés a la que se le presta el país también le sube la tasa de interés a los privados. Entonces, lo que ganas por un lado, porque te reduce los impuestos, lo pierdes por otro lado con el aumento de la tasa de interés”, proyectó Grau.

Ante este diagnóstico, el exministro comentó que “el hecho de no compensar no es solo un problema para las finanzas públicas, sino que también es un problema para el crecimiento.

De cara al futuro de un nuevo gobierno, en caso de que fuera la oposición u otro sector, el exministro apuntó a la necesidad de enfrentar un problema “grande” respecto al déficit fiscal. “Alguien va a tener que solucionar todos los problemas que esto (la megarreforma) va a generar”, dijo.

“(El gobierno) está prometiendo algo que no se va a poder sostener porque la estabilidad de los sistemas tributarios y de las medidas económicas se da principalmente por los consensos sociales y políticos que se generan en torno a ellas. Y, por tanto, (el gobierno) está haciendo algo que yo creo que no se va a poder sostener en el tiempo, sin importar quién gobierne el futuro, comentó.

Lo dicho y realizado antes

En el contexto de la discusión sobre la inversión en Chile, el exministro también criticó el diagnóstico de una falta de esta. “La inversión creció un 7% (en 2025), tuvimos años récord en materia de inversión extranjera, nuestro promedio es el más alto desde hace más de una década; por lo tanto decir que estuvo contenida la inversión o algo así no es cierto”, dijo.

El ministro también recordó la promesa del Ejecutivo, durante campaña, de recordar US$6.000 millones sin recortar gasto social. “Entraron al gobierno y empezaron a cortar el gasto social. (...) S no fue posible eso (ahora), menos va a ser posible hacerlo cuando tengas que recortar más”, dijo.

“Los gastos sociales que no son obligaciones legales, como salud, van a ser recortados”, aseguró.

Por otro lado, el exministro criticó a quienes aseguran que la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet generó una baja en el crecimiento. “Recaudó la mitad más o menos de lo que esperaba pero ese otro asunto”, comentó.

El exsecretario de Estado apuntó a un desaceleramiento del crecimiento desde 2012 y no con la reforma del 2014. Además, Grau comentó que es algo que también ocurrió en otros lados de la región y a la caída sostenida de la productividad en Chile

“Buscan que algo se haga cierto, pero una revisión trivial de los datos, insisto, solo ver el timing, el tiempo en el que ocurrió cada una de las cosas, permite descartar totalmente esa hipótesis”, dijo respecto a los efectos de la reforma tributaria de Bachelet en la economía.