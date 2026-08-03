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    Comisión Verdad y Niñez tiene nuevo secretario ejecutivo: gobierno designa al abogado Branislav Marelic

    El abogado fue fichado por el gobierno como uno de los nuevos comisionados de la instancia. Es cercano al PS y registra un largo paso por temas de derechos humanos, incluida una polémica destitución como director del INDH.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    El segundo de izquierda a derecha, el abogado Branislav Marelic.

    Luego de varios problemas durante los primeros meses de instalación del gobierno, el Ministerio de Justicia sigue impulsando la Comisión Verdad y Niñez -iniciada en la administración pasada del expresidente Gabriel Boric- que investiga las violaciones a los derechos humanos en el Sename.

    Para el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), el asunto no ha estado exento de complejidades. Fue hace tan solo unos meses que la autoridad enfrentó una disputa pública con dicho equipo el criticar el estado de avance de los testimonios recopilados, no renovar los contratos a los integrantes del equipo de Escucha y enfrentar la renuncia de buena parte de los comisionados de la instancia.

    Las complejidades no han terminado ahí. De hecho cuando Mira intentó normalizar el asunto y darle un nuevo impulso a la comisión, designó a un nuevo secretario ejecutivo, Pedro Natho, pero la apuesta del subsecretario fue un fracaso. Natho duró solo una semana en el cargo y luego, sorpresivamente, presentó su renuncia.

    Desde ahí en adelante Mira ha estado acompañando a la comisión para renovar los equipos y asegurarse de que la comisión alcance a cumplir con su mandato en el poco tiempo destinado para esta titánica labor.

    Así fue como Mira consiguió fichar nuevos comisionados, redujo su número y confirmó lo que ya había adelantado, que sus labores serían ad honorem, tal como lo era con algunos casos de los comisionados anteriores.

    Fue a principios de junio que el Ejecutivo informó que la presidencia la asumiría la exsubsecretaria de la Niñez Blanquita Honorato y junto a ella asumían como comisionados el exrector Ignacio Sánchez, el exdirector del INDH Branislav Marelic (PS), la sicóloga Paulina Benavente y el fundador de Coaniquem Jorge Rojas. Todos ellos incluso ya se han reunido con el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Justicia Fernando Rabat y el subsecretario Mira.

    Si bien la instalación de los nuevos comisionados no ha estado ajena a tensiones con el equipo -que ya venía tensionado por la renuncia de los anteriores- el gobierno se ha centrado en asegurar la continuidad operativa a la comisión.

    Así fue como desde el 20 de julio, el subsecretario Mira informó que el nuevo secretario ejecutivo de la instancia sería el comisionado Marelic.

    Branislav Marelic

    El abogado es un viejo conocido del mundo de los derechos humanos. Es cercano al PS y registra un paso como exconsejero y exdirector del INDH.

    Sin embargo su paso por el organismo terminó en una polémica. Esto debido a que por diferencias con las consejeras de la época, Marelic fue destituido de su cargo y debido a eso inició una pelea pública con su sucesora, la exdirectora del INDH Consuelo Contreras. Un conflicto que elevó la tensión al máximo en el órgano y que se ventiló incluso a instancias judiciales e internacionales.

    “Para mi es un gran desafío y honor participar en la comisión como secretario ejecutivo, asegurar la verdad y contribuir en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Quiero poner la experiencia y conocimientos que he adquirido con los años al servicio de la comisión para generar medidas efectivas de reparación que protejan a la niñez”, afirmó Marelic en una publicación en la cuenta de Instagram de la comisión.

    Más sobre:Comisión Verdad y NiñezGobiernoBranislav MarelicPablo MiraSename

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