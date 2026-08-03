Ministra Lincolao revela que 14% de los beneficiarios de Becas Chile está en incumplimiento

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, presentó esta jornada en el Congreso un informe sobre el el pago por parte de beneficiarios del Programa Becas Chile, donde se detalla que -al 2 de agosto- 1.666 personas se encuentran en incumplimiento, lo que representa 14% del total de becas entregadas.

La investigación surgió luego de que el gobierno comenzara a revisar en detalle los casos de becarios que no cumplieron con las condiciones establecidas en las bases de los concursos. Así, y según expuso en primera instancia la ministra, desde 2008 en adelante el sistema nacional ha experimentado una robusta expansión, y con esto, Chile tiene hoy 2.013 programas de postgrado: 1.569 magísteres y 444 doctorados.

El sistema, detalló la ministra, creció 75% en 16 años, mientras que los doctorados han crecido en un 133,7%, y el magíster creció 63,3%.

En cuanto a la concentración regional, la Región Metropolitana concentra 52,2% de toda la oferta nacional, y en esa línea, la RM junto a Valparaíso y Biobío suman un 73,5% de la oferta.

La ministra Lincolao apuntó a que en esto “tenemos un problema de retorno”, sin embargo, indicó que “la mayoría de las personas sí retribuyen” tras regresar al país. En cifras, detalló que al 2 de agosto hay 12.589 becas otorgadas a 11.340 personas en 40 países de destino, por un monto que asciende a 601.400 millones de pesos.

En cuanto a distribución de becas, 61,3% es del área Ciencias Sociales y Humanidades; 17,8% Ciencias Naturales, 10,1% Ingeniería y Tecnología, 7,3% Ciencias Médicas y de Salud; y 3,4% en Ciencias Agrícolas.

En cuanto a las 5 principales comunas de los becarios, Lincolao detalló que el 7,8% es de Santiago, 6,9% de Las Condes, 6,8% de Providencia, 4,2% de Vitacura, 3,3% de Ñuñoa.

Por otra parte, informó que hay 31 becarios (0,3%) que está con tres programas, 89,2% con 1 programa, y el 10,2% con dos programas.

En esta materia, y sobre cuánto se ha invertido en personas que se han adjudicado una beca, Lincolao advirtió que el 17,6% de los becarios que han recibido financiamiento para más de un programa se encuentra en incumplimiento.

En este sentido, la secretaria de Estado apuntó a que financiar un Magíster y luego un Doctorado puede extender “hasta 24 años o más” el seguimiento de una misma persona y la espera por su retorno. Y en esto, indicó que el costo por beneficiario aumenta de $53,8 millones a $122,7 millones, sin considerar los gastos administrativos asociados.

Asimismo, Lincolao advirtió en su presentación que tras más de dos décadas en el extranjero, la probabilidad de retorno disminuye significativamente, pues la persona ya ha construido allí su vida personal y profesional.

La directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro, abordó que de las 12.589 becas otorgadas, 32% se encuentran cumplidas, es decir, acreditando los compromisos establecidos a los convenios que se suscribieron, mientras que 48% se encuentra en proceso de retribución y 6% está vigente y con financiamiento de beca de estudio.

En cuanto al comportamiento de los incumplimientos, Pizarro detalló que “fundamentalmente se dan en postdoctorados (52,7%), luego sigue magíster (37,7%), postdoctorado (6%), subespecialidades médicas (1,6%) y pasantía (1,8%)”.

En caso de detectar incumplimiento, se procede no solo a notificar, sino que también a la restitución de fondos.

“Tenemos diferentes vías de recaudación, algunos exbecarios hacen depósito directo a nuestras cuentas corrientes, no suscriben convenio, sino que pagan de manera inmediata el monto (...) hay personas que optan por convenio de pago”, explicó. Otra vía, cuando no han restituido el dinero, es mediante un proceso judicial a través de los pagarés que han firmado cuando suscriben los convenios.

Así, en montos, se indica que lo recaudado vía directa (pago sin convenio) corresponde a $1.364 millones, lo recaudado vía convenio y pago en cuotas a ANID (no judicial) es de $3.622 millones y lo recaudado vía judicial alcanza $78 millones. Con esto, el total recuperado asciende a $5.064, 7,3% de la deuda total.

Optimización de gestión

Sobre los montos, Lincolao hizo hincapié en que la deuda es de 92.000 millones de pesos, y en esta línea, apuntó a que la gestión debe optimizarse.

“Yo reconozco el trabajo que hacen los funcionarios de la ANID y los funcionarios del ministerio que han hecho por años, y creo que es responsabilidad también nuestra de repensar alguno de estos procesos porque han cambiado las cosas con las tecnologías", indicó.

En esta línea, la ministra advirtió el riesgo de que los montos invertidos no sean retribuidos.

“Recomendamos que la tendencia pare, porque en este minuto tenemos un riesgo potencial de otros 480.000 millones de pesos en riesgo. Estos son dineros extra de los 92.000 millones que estábamos hablando y esto es dinero que se ha invertido en personas que están en el periodo de gracia o periodo de retribución o están fuera de Chile”, advirtió.

Para hacer frente a esto, la ministra apuntó a una optimización de Becas Chile, y para esto presentó una serie de medidas para mejorar la gestión, entre ellas el establecimiento de áreas prioritarias, así como evaluar junto al Ministerio de Educación (Mineduc) la posibilidad de abrir Becas Chile a egresados de centros de formación, la modernización de los procesos de gestión, control, sistemas e interoperabilidad, medición de movilidad socioeconómica, y priorización y fortalecimiento de Becas Chile.

En esta línea, la titular de la cartera de Ciencia descartó que se tratara de recortar el presupuesto de becas.

“¿Cómo continúa Becas Chile? Yo sé que ha habido un temor de un recorte de Becas Chile, de un recorte a la ciencia, y esto es todo lo contrario”, sostuvo. “Nosotros con este análisis lo que queremos hacer, lo que hemos hecho, es a continuar Becas Chile optimizada”.

Y en ese sentido, sostuvo que “seguimos con la beca de magíster, doctorado y postdoctorado el año que viene (...) Y la Beca Nacional estamos subiendo los cupos, por lo menos nuestra intención en lo que hemos presentado a la Dipres es en 50 para la beca de doctorado”.

“No hay recorte presupuestario, solo ajustes estratégicos y optimizaciones del presupuesto 2027 en adelante”, afirmó.