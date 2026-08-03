Salud en la costa bajo la lupa, otra vez: Hospital Van Buren y Servicio San Antonio son investigados por Contraloría

El pasado 26 de junio, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe de investigación en el que revisó eventuales irregularidades en el proceso de adquisiciones, prestación y pago de servicios por colocaciones extrahospitalarias, es decir, de las derivaciones de pacientes en riesgo sociosanitario y oncológicos del Hospital Carlos Van Buren, el principal recinto de Valparaíso.

De acuerdo a la revisión del ente fiscalizador, se encontraron varias faltas como deficiencias que dicen relación con la regularización en forma posterior a la prestación de los servicios, adquisiciones sin que conste orden de compra o formalización de contrato y obligaciones no reflejadas en la contabilidad del recinto asistencial.

Por ejemplo, el informe establece que se pesquisaron prestaciones por concepto de colocaciones extrahospitalarias realizadas entre enero y marzo de 2025, por un monto de $ 30.840.00, sin que existan actos administrativos que aprueben el gasto ni registros contables asociados, hasta el mes de marzo de ese mes.

En ese contexto, el hospital defendió que, de manera excepcional, es válido dictar actos administrativos con efecto retroactivo para regularizar servicios ya consumados o bienes entregados.

También se comprobó que el hospital realizó pagos a proveedores después del plazo legal de 30 días, registrando retrasos que fluctuaron entre los 35 y 217 días desde la emisión de la factura.

Además, de este tipo de problemas administrativos, el organismo también dio cuenta de problemas de control interno, específicamente en su relación con el Hogar San José, una residencia externa contratada por el hospital para los pacientes sociosanitarios, es decir, quienes han sido dados de alta, pero que no pueden salir del hospital por no tener redes familiares, sociales o comunitarias que permitan dar continuidad a sus cuidados.

En esa relación, la contraloría regional dio cuenta de fallas en la fiscalización. De hecho, el informe establece que se constató que el hospital no realizaba supervisiones en la residencia de la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC). Asimismo, en el Hogar San José las supervisiones carecían de una pauta clara que permitiera evaluar aspectos críticos como infraestructura, equipamiento, condiciones de alojamiento, alimentación, higiene y seguridad.

Pese a la defensa del hospital y los intentos para corregir o sancionar las situaciones advertidas, aún persisten debilidades de control interno, omisiones a la ley de compras públicas y falta de registros contables, la contraloría solicitó formalmente al hospital instruir un nuevo procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas, agilizar los sumarios que ya están en curso, y asegurar que toda contratación futura cuente con aprobación previa y formalización contractual estricta.

La contraloría regional ahora también tiene bajo la lupa al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA). Y es que en un oficio reciente detectó irregularidades en las contrataciones directas hechas por el servicio que coordina y administra la red pública de la zona con el proveedor Sistemas Expertos e Ingeniería de Software Limitada.

Como por ejemplo, la falta de acreditación de la causal invocada, pues no se encontraron antecedentes que permitieran corroborar las circunstancias fácticas de la causal de “emergencia, urgencia, imprevisto” para autorizar el trato directo. Tampoco se evidenciaron actos administrativos que autorizaran nuevos tratos directos ni que aprobaran los contratos subsecuentes que respaldaran la prestación del servicio después de que finalizó la vigencia del primer convenio bajo esta modalidad.

Por eso, la Contraloría concluyó que los tratos directos acordados con el mencionado proveedor no se ajustaron a derecho, por lo que ordenó al SSVSA adoptar medidas para regularizar la situación e instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes