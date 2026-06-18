Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

A un mes de haber asumido, la ministra de Salud, May Chomali, quiso visibilizar la existencia de cientos de personas que, aun teniendo alta médica, permanecen hospitalizadas por no contar con redes familiares, sociales o comunitarias que permitan dar continuidad a sus cuidados. De esta manera marcó la importancia que tendría esta situación en su administración, sobre todo en un contexto donde el gobierno ha dicho que busca hacer más eficientes los recursos.

“Tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios en nuestros hospitales. Son dos hospitales enteros de pacientes sociosanitarios que atendemos, y no nos cabe ninguna duda que nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas, y no han encontrado dónde llevarlos ”, dijo esa vez la secretaria de Estado.

Una realidad que volvió a estar sobre la mesa esta semana. El lunes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, abordó nuevamente la situación durante un conversatorio organizado por la Universidad Autónoma de Chile y Fundación Las Rosas en colaboración con el Centro de Referencia Sociosanitario de Myra Salud y Lahuén Health.

En la instancia afirmó que cuando llegó al cargo en marzo, eran 996 los pacientes que estaban en esta situación. Ahora, en junio, ese número subió a 1.056. “ Lo importante de esto es que esas cifras reflejan que el tema está al alza y tenemos que enfrentarlo ”, argumentó el subsecretario.

El jefe de la repartición detalló el perfil de los pacientes en esta situación. De acuerdo a las cifras de marzo, 709 eran hombres y 522 de ellos adultos mayores. Mientras, 287 eran mujeres, 219 en el rango etario más avanzado.

El 75,5% del total presenta nivel de riesgo-dependencia clínico alto, es decir, tres de cada cuatro tienen un alto nivel de dependencia. Además, 301 pacientes (30,7%) se encuentran judicializados, con procesos de interdicción, tutela, protección u otros, lo que puede bloquear o dilatar significativamente cada egreso.

Además de todo lo que esta situación significa para las personas, también hay un impacto en el sistema sanitario desde el punto de vista de atención y presupuestario. Esto se traduce en una cama menos y un costo de $ 94,5 mil millones anuales.

En ese contexto, el subsecretario contó que se han estado tomando medidas. Por ejemplo, afirmó que se está trabajando en un modelo nacional que establece estándares mínimos exigibles para toda la red en la identificación, categorización, gestión del egreso y seguimiento de esta población. También está reformulando el programa para el ciclo presupuestario 2027, transitando desde una lógica centrada en la cama -que administra la permanencia hospitalaria- hacia una lógica centrada en la persona, buscando financiar trayectorias trazables de egreso.

A eso se le suma una mesa de trabajo con otras carteras. “ Vamos a tener una reunión con el Ministerio de Justicia porque este es un tema complejo e intersectorial, y tenemos que buscar la mejor solución y definir una política pública al respecto”, añadió el subsecretario.

Luis Castillo, decano de la U. Autónoma y exsubsecretario de Redes, también intervino en la instancia, recalcando que “Chile tiene un envejecimiento avanzado y está generando una carga de enfermedad muy elevada. De hecho, la Fundación Las Rosas y otras organizaciones tienen un número elevado de pacientes y población sociosanitaria adulta. Hay un número no despreciable de pacientes sociosanitarios viviendo, entre comillas, en los hospitales, ocupando camas que valen hoy día oro frente a determinadas necesidades de pacientes agudos" .

Con todo, las autoridades y los expertos plantean y concuerdan en que los cambios no pueden ser inmediatos y que deben abordarse de manera intersectorial, en coordinación entre el sector público y privado, además de la sociedad civil.

Por esta razón, la jornada también incluyó la exposición de soluciones en desde fundaciones y otras iniciativas, como el Centro de Referencia Sociosanitario Myra Salud.

Yanko Herrera, CEO de este último, cuenta que en su caso “rescatamos a ese paciente, le entregamos todo el apoyo de rehabilitación para poder estabilizarlo sanitariamente. En paralelo, realizamos todo el trabajo social que se requiere y que así pueda ingresar a un centro definitivo, sea una fundación, un ELEAM o un albergue, pero con la mayor cantidad de herramientas. Así, si ese paciente va a una fundación, no tenga que devolverse al hospital. Por lo tanto, somos esa interfaz”.