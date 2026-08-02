Alejandro Tabilo sucumbe ante Rafael Jódar y es eliminado del ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) no podrá ir por el título en Washington. El chileno fue superado por 6-7, 6-4 y 6-4 por Rafael Jódar (24°) en el ATP 500. Este domingo el español enfrentará a Taylor Fritz (10°) en la final. Pese a no estar en la definición, Jano logra escalar al puesto 26° del escalafón mundial.

El primer set duró 57 minutos y no hubo quiebres. El español comenzó imponiéndose con un juego en blanco, pero Tabilo respondió de la misma manera para igualar las acciones. A partir de ahí, ambos mantuvieron la solidez con el servicio y ninguno consiguió romper el saque del otro. Los dos ganaron con comodidad algunos de sus turnos, aunque también debieron trabajar otros más extensos, especialmente en el tramo final del parcial.

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Con el marcador 5-5, Tabilo dispuso de la única oportunidad de quiebre del set, pero Jódar logró salvar el break point y mantener la igualdad. El chileno respondió sosteniendo su servicio y el español hizo lo propio para llevar la definición al tie break. En el desempate, la primera raqueta nacional mostró mayor precisión en los puntos decisivos y cerró la manga por 7-6 (6).

El segundo set mantuvo la tónica. Recién en el quinto juego el europeo dispuso de dos chances de quiebre, pero el chileno pudo resarcirse y ganar el punto. Lo hizo con un globito que se viralizó rápidamente como uno de las mejores jugadas del certamen. Claro que se veía complicado el panorama para el chileno ya que los juegos de su servicio estaban durando más. El reflejo de esto llegó en el séptimo game, cuando Jódar logró el primer quiebre de la noche para ponerse 4-3 arriba. El ibérico mantuvo su saque y finalmente se impuso por 6-4 en la segunda manga.

El inicio del tercer set fue terrible para Tabilo. Una doble falta en el primer servicio le dio el segundo break de la jornada al español. Eso le bastó para imponerse. No hubo quiebres ni de uno ni del otro. Ni siquiera le dio la oportunidad al chileno: fue 6-4 para instalarse en la definición. En el turno anterior, Fritz le ganó a Brandon Nakashima (33°) por 6-3, 3-6 y 6-4. La final es este domingo a las 14.30.