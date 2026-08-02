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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo ante el español Rafael Jódar en las semifinales del ATP de Washington

    La raqueta chilena sucumbió frente al ibérico y se quedó en el camino del certamen estadounidense.

    Alejandro Tabilo y Rafael Jódar se enfrentan en las semifinales del ATP de Washington.

    Minuto a minuto

    PuntosSet 1Set 2Set 3
    Alejandro Tabilo 0744
    Rafael Jódar (sirviendo) 06 (6)66

    Actualiza el relato aquí

    ¡Nos despedimos!

    Cerramos la transmisión de la semifinal del ATP de Washington entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar. Los invitamos a leer el comentario del partido en El Deportivo. ¡Buenas noches!

    ¡Set y partido para Rafael Jódar!

    Tabilo se desmorona en la tercera manga y sucumbe ante el tenista español. La raqueta nacional se queda en las semifinales del ATP de Washington.

    Una leve cuota de ilusión

    Tabilo logra estirar la semifinal al poner el 4-5.

    Se pone cada vez más difícil para Tabilo

    Jódar se lleva el juego con contundencia, quedando a un paso del pase a la final.

    Un juego cómodo para Tabilo

    La raqueta nacional lo liquida en cuestión de un minuto, pero todavía necesita un quiebre del otro lado.

    Tabilo no encuentra la fórmula

    Jódar se pone 4-2, con una templanza increíble.

    Tabilo, a lo suyo

    El chileno pone el 2-3 y sigue manteniéndose cerca.

    Jódar, imparable

    Tabilo no tiene cómo quebrarle al español, que pasa arriba 3-1.

    Un poco de oxígeno

    Tabilo hace valer el servicio y descuenta el tablero.

    Se le pone cuesta arriba a Tabilo...

    Jódar ratifica el quiebre y pone contra las cuerdas a Jano.

    ¡Le vuelven a quebrar a Tabilo!

    En un pésimo inicio del tercer set, el chileno comete errores imperdonables.

    ¡Set para Jódar!

    El español saca a relucir su mejor rendimiento para arrebatarle la segunda manga a Tabilo y empatar las semifinales en Washington.

    Una reacción necesaria

    Tabilo deja sin puntos a Jódar y descuenta el marcador.

    Jódar ratifica el quiebre

    El español pasa a dominar el partido, aumentando el marcador a 5-3.

    ¡Le quiebran a Tabilo!

    Duro golpe para el chileno, que por primera vez en el partido no puede sostener el servicio.

    Barrida de Jódar

    Tras la gran arremetida de Tabilo, el español lo frena en seco.

    ¡Tabilo gana el juego de la noche!

    Notable nivel de Jano. El chileno salva dos puntos de quiebre y consigue mantener el servicio intacto.

    Jódar vuelve a la carga

    El español logra el 2-2 con una faena tranquila.

    Tabilo recupera la delantera

    Se mantiene firme el chileno, que pasa a ganarlo 2-1.

    Jódar reacciona

    El español vuelve al partido. 1-1.

    Tabilo, muy sólido

    El chileno sigue encendido y se pone 1-0 en el inicio de este segundo set. Turno de Jódar para sacar.

    ¡Set para Tabilo!

    La raqueta nacional se impone en el tie-break y se asegura con la primera manga en las semifinales de Washington.

    ¡Partido empatado!

    Tabilo logra el 6-6 y lo manda al tie-break.

    ¡Se le escapa a Tabilo!

    El tenista chileno tuvo un break point para arrebatarle el servicio a Jódar, pero lo dejó ir.

    Tabilo y el 5-5

    El chileno vuelve a dejar sin reacción a Jódar.

    Tabilo se queda corto

    En el juego más disputado de la noche, Jódar logra imponerse.

    Tabilo lo empata

    Por ahora, cada uno hace respetar su servicio. 4-4.

    Arremete Jódar

    Jano llegó a estar 30-0 arriba, pero el juego termina siendo para el español.

    ¡Así se juega, Jano!

    Tabilo le devuelve la cortesía a Jódar y lo deja sin la chance de anotar un solo punto. Partido igualado.

    Tremenda respuesta

    Jódar vuelve a dejar en cero a Tabilo.

    Tabilo también demuestra seguridad

    Ahora es el chileno el que no sufre ningún tipo de incoveniente. 2-2.

    Jódar vuelve a demostrar solvencia

    Por ahora, el español no sufre contratiempos cuando le toca servir. 2-1 para él.

    Responde Tabilo

    El chileno hace valer su saque, colocando el 1-1.

    Primer juego para Jódar

    El español deja en blanco a Tabilo. Turno para servir del chileno.

    ¡Comienza el partido!

    Jódar arranca con el servicio.

    Ya están los tenistas sobre el cemento de Washington

    Tabilo y Jódar realizan el precalentamiento.

    Ya hay finalista confirmado

    Si Tabilo logra avanzar al choque decisivo, el estadounidense Taylor Fritz ya aguarda por él. En el turno anterior, derrotó por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3 a su compatriota Brandon Nakashima.

    Tabilo llega encendido

    El tenista chileno viene de tumbar en los cuartos de final a Ben Shelton, en una de las victorias más importantes de su temporada 2026.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión en El Deportivo del diario La Tercera. En esta ocasión les traemos el duelo entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar, por las semifinales del ATP de Washington.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Alejandro TabiloRafael JódarATP de WashingtonTenisPolideportivo

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