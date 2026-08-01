De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

Esta historia surge de un acto de discriminación.

“Raipillan nace a raíz de una situación de discriminación”, corrobora Fabiola Salinas, fundadora y directora general de la fundación Raipillan, organización creada en 2004 en la población La Legua y que ha convertido la danza y la música folclórica no sólo en una herramienta artística, sino que también en un elemento de inclusión, movilidad social y desarrollo humano para cientos de familias. Un impulso para derrotar prejuicios y estigmas.

Salinas, en entrevista con Culto, sigue: “Yo pertenecía a un grupo folclórico donde participaba como bailarina, pero no era una agrupación propia. En ese momento me encontraba realizando mi práctica profesional en un colegio para ser docente y me solicitaron preparar algunos bailes para la ceremonia de graduación de octavo básico, que se realizaría el 22 de diciembre de 2004. Al principio mis compañeros me dijeron que participarían, pero unos días después me comunicaron que no irían porque les daba miedo entrar a La Legua: tenían temor por las balaceras, la delincuencia y la situación del sector”.

“Yo estaba muy complicada, porque la presentación ya estaba incluida dentro del programa de la ceremonia. Entonces me vi obligada a buscar una alternativa e invité a mi hija y a mis dos sobrinos para preparar algunos bailes y poder presentarlos ese día. Así nació Raipillan. Esa primera experiencia nos gustó mucho, nos invitaron a participar en otras actividades y luego comenzamos a sumar amigos de mis sobrinos, de mi hija y más personas. Desde ese 22 de diciembre de 2004 comenzó esta historia”.

El día feliz que está llegando

Y como si se tratara de un círculo virtuoso, de un final feliz, la entidad tendrá este domingo 2 de agosto quizás su mayor conquista: se presentarán en el Teatro Municipal de Santiago con la Gala Folclórica 2026 “América de Pie: Danzas que abrazan el corazón de nuestros pueblos”, bajo el lema “De La Legua al Municipal”, una frase que sintetiza fielmente su recorrido.

“Insertar a Raipillan en el mundo cultural de nuestro país ha sido un proceso bastante difícil. Vivimos en una población que históricamente ha sido muy estigmatizada y vulnerada, por lo que muchas cosas cuestan más: desde lo económico hasta mantener el funcionamiento diario de la fundación. Además, trabajamos en un territorio donde muchas veces los espacios son utilizados para situaciones asociadas a la delincuencia, el tráfico y otras problemáticas sociales. En ese contexto, posicionar a Raipillan ha sido un desafío. Sin embargo, también ha sido un camino muy exitoso. Hemos logrado sobrevivir económicamente, con momentos buenos y difíciles, ganando proyectos, perdiendo otros, pero nunca hemos dejado de funcionar”, asegura Salinas.

Después agrega: “También hemos conseguido algo muy importante: el respeto de nuestra comunidad. Cuando las personas saben que Raipillan va a bailar, que vamos a ocupar los espacios públicos a través del arte, existe un respeto enorme. En esos momentos nunca ocurre nada, porque el arte genera un espacio distinto dentro de nuestra población”.

En lo concreto, Raipillan es integrada por 350 personas matriculadas, “aunque activamente participan alrededor de 319 integrantes”, puntualiza su mentora. Eso sí, más de 2 mil personas han pasado por su historia a través de sus distintos programas (desde niños de tres años hasta adultos mayores).

Cada año realizan más de 1.300 horas de ensayo y cerca de 200 presentaciones, consolidándose como una de las experiencias comunitarias más relevantes del país en materia de integración social. Hay 15 elencos, distribuyéndose entre 13 de danza y 2 de música. Además, trabajan bajo una lógica simple: cada hora que un niño permanece ensayando, aprendiendo y compartiendo con otros, es una hora menos expuesto al abandono, la violencia o el consumo de drogas.

A ello se suma el Programa Psicosocial Bollén, que entrega acompañamiento emocional y apoyo a las familias, y el taller Mujeres Violeta, que genera oportunidades de desarrollo e ingresos para mujeres jefas de hogar.

“El principal objetivo de Raipillan es prevenir y educar a través del arte, porque estamos convencidos de que el arte es una herramienta de transformación y cambio social. A través de la danza y la música acogemos a niños, niñas y jóvenes, buscamos que desarrollen sus talentos, descubran sus capacidades y encuentren en el arte un espacio de crecimiento y expresión”, acota su directora.

“En todos nuestros elencos existe diversidad. Tenemos niños con distintas capacidades, personas con distintas identidades, historias y características. Para nosotros todos son artistas. Algo muy importante es que los niños con necesidades especiales no están separados en un grupo aparte, sino que forman parte de nuestros elencos regulares. La inclusión real significa que todos compartan el mismo espacio, aprendan juntos y sean reconocidos por su talento”.

-¿Cómo se gestó la posibilidad de presentarse gratuitamente en el Teatro Municipal de Santiago?

La posibilidad nació gracias a mi hija, María Ignacia, quien es una persona fundamental dentro de Raipillan. Ella es mis ojos, mis oídos, mi mente y mi voz. Es bailarina y desde el comienzo me ayudó a impulsar este proyecto; hoy continúa acompañándome en este camino.

“Ella comenzó a gestionar contactos, llamó al Teatro Municipal de Santiago y ellos se interesaron en conocer nuestro trabajo. Vinieron a vernos, quedaron fascinados y desde ahí nació la posibilidad de realizar esta presentación”.

“Para nosotros era una oportunidad muy importante porque, al ser más de 350 integrantes, cuando hacemos muestras del trabajo realizado durante el año nuestro propio teatro, que también es hermoso, tiene una capacidad limitada. En una presentación, cada niño prácticamente puede invitar solamente a una persona, muchas veces teniendo que elegir entre mamá o papá”.

“En cambio, el Teatro Municipal de Santiago tiene una capacidad mucho mayor, lo que permite que más familias puedan acompañarnos y ver el trabajo de sus hijos e hijas”.

“Cuando nos confirmaron la oportunidad fue un momento de mucha emoción. También sentimos muchos nervios, porque sabemos que no podemos llegar y presentarnos con cualquier cosa. Debemos prepararnos, crear nuevos vestuarios, montar nuevas coreografías, cuidar cada detalle y respetar un escenario tan importante. Ha sido un proceso de mucha responsabilidad, pero también de enorme felicidad”.

-Usted mencionó que serán más de 350 personas participando en escena. ¿Cómo será esta presentación y qué podrá observar el público?

Será una gala artística que tendrá aproximadamente una hora y media de danza, llegando a cerca de dos horas de duración total.

“La presentación incluirá intervenciones culturales donde un artista irá relatando, a través de décimas, un recorrido por distintos países de Latinoamérica. Será como un viaje en bicicleta realizado por un mochilero que va llegando a cada lugar y contando brevemente las características y riquezas culturales de cada país”.

“La idea es mostrar diferentes expresiones folclóricas latinoamericanas. Habrá bailes de distintos países, incluyendo varias presentaciones por cada territorio, además de música en vivo”.

“También será una instancia para saludar y agradecer a las autoridades y personas que nos han acompañado, pero principalmente será una celebración del arte, la danza y el trabajo que realizan nuestros niños, niñas y jóvenes”.

-¿Qué proyectos tiene Raipillan para lo que queda del año?

Después de la gala viene un periodo muy intenso, especialmente septiembre, que para nosotros es un mes lleno de actividades.

“Durante esas fechas somos invitados a distintos lugares y, en algunas ocasiones, también somos contratados por empresas para realizar presentaciones. Podemos llegar a tener hasta ocho presentaciones en un solo día, porque contamos con muchos integrantes y podemos organizarnos para estar presentes en distintos espacios”.

“Para nosotros es una alegría poder mostrar nuestro trabajo y compartir nuestra cultura con quienes nos invitan”.

“Antes de septiembre también tenemos la celebración del Día del Niño, donde nuestros integrantes más grandes preparan una fiesta para los más pequeños. Buscamos donaciones y organizamos una jornada especial para ellos”.

“Además, el 15 de agosto realizamos “La Tiranita”, una actividad donde traemos parte de la tradición de La Tirana del norte de Chile a nuestra comunidad. Hacemos un recorrido lleno de música y danza por las calles, donde participan bailes como caporales, morenadas y muchas otras expresiones. Es una actividad maravillosa, donde más de 2.000 personas nos acompañan entre quienes bailan y quienes siguen el recorrido”.

“También rendimos homenaje a la Virgen del Carmen, ya que somos devotos de esta tradición”.

“Luego vienen nuestras celebraciones de Fiestas Patrias y el gran cuecazo en la plaza, donde ocupamos el espacio público junto a otros grupos folclóricos invitados. Durante toda la jornada enseñamos a la comunidad a bailar cueca y compartimos nuestra cultura”.

“Más adelante realizamos nuestro Festival de la Primavera y nuestra gala oficial de fin de año, además del tradicional día de piscina para los niños. Raipillan tiene mucha actividad, mucha vida y está lleno de experiencias maravillosas. Todo lo que hacemos busca entregar alegría a nuestros niños, niñas, familias, vecinos y a toda nuestra comuna”.

*Coordenadas de Raipillan en el Teatro Municipal

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026.

Hora: 17:00 horas.

Lugar: Teatro Municipal de Santiago.

Entradas: Gratuita con inscripción previa.

Fundación Raipillan: www.raipillan.cl