Crítica de discos: The Beatles se desnuda, Charli XCX se aleja de la pista y Francisca Valenzuela abre su nueva era

*Michelle - The Beatles

Alrededor de 1959, en la época de The Quarrymen, Paul McCartney compuso una melodía con un estilo que no había probado: punteó las cuerdas de su guitarra una por una en lugar de rasguearlas. Además, Paul le dio a este tema una atmósfera afrancesada, ya que en esa época solía acudir a fiestas donde se hacía pasar por francés. La canción quedó ahí hasta que en las sesiones para Rubber Soul (1965), John Lennon se acordó del “tema francés” de su compinche y así McCartney la sacó del baúl. Pero faltaba algo más.

Al no saber francés, Paul acudió a la casa de su amigo Ivan Vaughan -el mismo que le presentó a John en 1957- ya que estaba casado con una francesa. Así surgió la frase de “sont les mots qui vont très bien ensemble” y también el nombre: Michelle. Sesenta años después, The Beatles anunció esta semana la publicación de un boxset aniversario de Rubber Soul cuyo primer adelanto es la toma 1 de Michelle. Pero Jan Vaughan no fue la única persona que ayudó a Macca con Michelle. Fue Lennon quien le sugirió una de las partes más reconocibles: “I love you, I love you, I l-o-ove you”. Golazo de Lennon y McCartney (Alejandro Tapia).

*Music, Fashion, Film - Charli XCX

En abril pasado, el equipo de Charli XCX logró reunir a John Cale, Marc Jacobs y a Martin Scorsese, solo para tomarles una foto. La imagen llegó a la portada de Music, Fashion, Film, cada uno de los invitados representa a pilares de las artes y tiene algún vínculo con la cantante. Una imagen en elegante blanco y negro que marca un inmediato contraste con el verde intenso de Brat (2024).

La cantante toma distancia del disco que la elevó al estrellato. Por eso bromea al declarar que la pista de baile ha muerto y que ahora hará rock en la saturada y punk Rock Music. En SS26 y Card Declined, parece reflexionar sobre la fama y el consumo, todo sobre beats y una construcción musical que coloca su voz adelante. Hay un momento de quiebre, en este caso es la vulnerable I’m afraid, que combina guitarra acústica y un sonido electrónico que pulula amenazante como una fiera.

La urgente No One Last Forever es uno de los puntos altos y suma la voz del cineasta David Cronenberg que deja una sentencia: “Me oyes asegurarte, que el olvido es libertad”, como resumiendo la idea del disco. Charli XCX eligió olvidarse a sí misma y aborda su minuto de fama con total desparpajo. Un disco sólido que se sostiene por sí mismo (Felipe Retamal).

*MALDITA - Francisca Valenzuela

Una figura en staccato abre MALDITA. La canción que da título al séptimo disco de Francisca Valenzuela, ofrece un universo sonoro tenso y bullente de emociones, a tono con la etapa de la artista. Es su disco más personal, si es que se puede ser más personal aún. En SOS, como Lennon en Help!, clama por ayuda y se reconoce abatida. “Soy una mierda doy media vuelta y vuelvo a caer”.

La artista reflexiona sobre la maldición de conciliar maternidad, carrera artística y expectativas; lo repasa en MALACARA, construida sobre una frase de piano que evoca a Tori Amos en Crucify. Va aún más lejos e incursiona con dos pistas en que explora el formato spoken word, DEBERÍA TOMAR MÁS AGUA, en que la cantante recita un largo texto, sobre una pieza musical que alterna apregios de piano y unas dramáticas cuerdas. Y en EXTRACCIÓN transforma su diario de lactancia en una experiencia que combina gritos con bajo saturado y un beat que no da tregua. Las percusiones maquinales como en SOY TU FAN, acercan a Valenzuela al universo del trip hop. La parte final del disco alivia la carga con temas más accesibles como NO TE ABURRAS DE MI (uno de los puntos altos) y KOMOREBI. Pese a la fibra iracunda del disco, la artista no pierde su oído para el pop (Felipe Retamal).