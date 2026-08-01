SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Crítica de discos: The Beatles se desnuda, Charli XCX se aleja de la pista y Francisca Valenzuela abre su nueva era

    El patrimonio de The Beatles es inagotable e infinito: la banda acaba de lanzar una de las primeras tomas de Michelle, como parte de la reedición del clásico Rubber Soul. Charli XCX adquiere un tono más duro y rockero que la distancian de Brat, mientras la cantautora chilena inscribe un manifiesto de su etapa como madre.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia

    *Michelle - The Beatles

    Alrededor de 1959, en la época de The Quarrymen, Paul McCartney compuso una melodía con un estilo que no había probado: punteó las cuerdas de su guitarra una por una en lugar de rasguearlas. Además, Paul le dio a este tema una atmósfera afrancesada, ya que en esa época solía acudir a fiestas donde se hacía pasar por francés. La canción quedó ahí hasta que en las sesiones para Rubber Soul (1965), John Lennon se acordó del “tema francés” de su compinche y así McCartney la sacó del baúl. Pero faltaba algo más.

    Al no saber francés, Paul acudió a la casa de su amigo Ivan Vaughan -el mismo que le presentó a John en 1957- ya que estaba casado con una francesa. Así surgió la frase de “sont les mots qui vont très bien ensemble” y también el nombre: Michelle. Sesenta años después, The Beatles anunció esta semana la publicación de un boxset aniversario de Rubber Soul cuyo primer adelanto es la toma 1 de Michelle. Pero Jan Vaughan no fue la única persona que ayudó a Macca con Michelle. Fue Lennon quien le sugirió una de las partes más reconocibles: “I love you, I love you, I l-o-ove you”. Golazo de Lennon y McCartney (Alejandro Tapia).

    *Music, Fashion, Film - Charli XCX

    En abril pasado, el equipo de Charli XCX logró reunir a John Cale, Marc Jacobs y a Martin Scorsese, solo para tomarles una foto. La imagen llegó a la portada de Music, Fashion, Film, cada uno de los invitados representa a pilares de las artes y tiene algún vínculo con la cantante. Una imagen en elegante blanco y negro que marca un inmediato contraste con el verde intenso de Brat (2024).

    La cantante toma distancia del disco que la elevó al estrellato. Por eso bromea al declarar que la pista de baile ha muerto y que ahora hará rock en la saturada y punk Rock Music. En SS26 y Card Declined, parece reflexionar sobre la fama y el consumo, todo sobre beats y una construcción musical que coloca su voz adelante. Hay un momento de quiebre, en este caso es la vulnerable I’m afraid, que combina guitarra acústica y un sonido electrónico que pulula amenazante como una fiera.

    La urgente No One Last Forever es uno de los puntos altos y suma la voz del cineasta David Cronenberg que deja una sentencia: “Me oyes asegurarte, que el olvido es libertad”, como resumiendo la idea del disco. Charli XCX eligió olvidarse a sí misma y aborda su minuto de fama con total desparpajo. Un disco sólido que se sostiene por sí mismo (Felipe Retamal).

    *MALDITA - Francisca Valenzuela

    Una figura en staccato abre MALDITA. La canción que da título al séptimo disco de Francisca Valenzuela, ofrece un universo sonoro tenso y bullente de emociones, a tono con la etapa de la artista. Es su disco más personal, si es que se puede ser más personal aún. En SOS, como Lennon en Help!, clama por ayuda y se reconoce abatida. “Soy una mierda doy media vuelta y vuelvo a caer”.

    La artista reflexiona sobre la maldición de conciliar maternidad, carrera artística y expectativas; lo repasa en MALACARA, construida sobre una frase de piano que evoca a Tori Amos en Crucify. Va aún más lejos e incursiona con dos pistas en que explora el formato spoken word, DEBERÍA TOMAR MÁS AGUA, en que la cantante recita un largo texto, sobre una pieza musical que alterna apregios de piano y unas dramáticas cuerdas. Y en EXTRACCIÓN transforma su diario de lactancia en una experiencia que combina gritos con bajo saturado y un beat que no da tregua. Las percusiones maquinales como en SOY TU FAN, acercan a Valenzuela al universo del trip hop. La parte final del disco alivia la carga con temas más accesibles como NO TE ABURRAS DE MI (uno de los puntos altos) y KOMOREBI. Pese a la fibra iracunda del disco, la artista no pierde su oído para el pop (Felipe Retamal).

    Más sobre:Francisca ValenzuelaCharli XCXThe BeatlesRubber SoulMúsicaMúsica cultoDiscosLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    Accidente aéreo en Perú: 13 personas mueren durante sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Lo más leído

    1.
    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    2.
    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    3.
    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    4.
    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    5.
    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    ¿Su película más ambiciosa? Críticos definen qué lugar ocupa La Odisea en el mapa cinematográfico de Nolan

    6.
    Apaga tu mente, relájate y flota río abajo

    Apaga tu mente, relájate y flota río abajo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión
    Chile

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión

    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Los detalles de la instrucción general de Ángel Valencia que prohíbe diligencias intrusivas contra periodistas

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana
    Negocios

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    La urgencia de prevenir los impactos del clima

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas
    Tendencias

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    La resignación en Everton ante la racha ganadora de Colo Colo: “Están en un momento en el que les sale todo”
    El Deportivo

    La resignación en Everton ante la racha ganadora de Colo Colo: “Están en un momento en el que les sale todo”

    “La propuesta tenía mérito”: Qatar apoya el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial

    Fernando Ortiz deja en duda el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “¿Sabes si llega?... Yo tampoco"

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años
    Cultura y entretención

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara
    Mundo

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara

    Accidente aéreo en Perú: 13 personas mueren durante sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca

    Explosión en local de Moscú deja al menos dos muertos y más de una decena de heridos

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación