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    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Se dispone de los valores del aporte que llegará para complementar los gastos de septiembre.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Avanzan las semanas del año y ya se dispone de los datos sobre la próxima entrega del Aguinaldo de Fiestas Patrias, que se encuentra dirigido a trabajadores del sector público y a personas pensionadas.

    Cabe recordar que se trata de un beneficio que se facilita durante septiembre a los grupos mencionados, con el objetivo de cubrir parte de los gastos relacionados a la celebración del mes patrio.

    Se debe considerar que cada entrega cuenta con montos diferenciados, según el detalle disponible a continuación.

    Aguinaldo para el sector público

    El Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público en 2026 alcanzará un máximo de $91.682, cifra determinada para quienes cuenten con una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

    Por su parte, para ingresos que superen el monto mencionado se facilitará un aporte de $63.645, según detalla la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.

    Aguinaldo para pensionados

    Por su parte, las personas pensionadas recibirán un monto base de $25.280 por el Aguinaldo de Fiestas Patrias, según indica ChileAtiende.

    El beneficio aumentará en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto.

    Dicho aporte llegará de forma automática junto al pago de septiembre para pensionados de:

    • Instituto de Previsión Social.
    • De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
    • Del Instituto de Seguridad Laboral.
    • De leyes de exonerados políticos.
    • De Mutualidades de Empleadores.
    • De Dipreca o Capredena.
    • De leyes de reparación.
    • De una AFP o compañía de seguro si se recibe Pensión Garantizada Universal, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
    Más sobre:BonosBeneficiosAguinaldoAguinaldo de Fiestas PatriasFiestas PatriasSeptiembreTrabajadoresTrabajadores públicosSector públicoPensionadosAguinaldo sector públicoAguinaldo pensionadosMontoRequisitosFecha de pago

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