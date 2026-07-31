Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados
Se dispone de los valores del aporte que llegará para complementar los gastos de septiembre.
Avanzan las semanas del año y ya se dispone de los datos sobre la próxima entrega del Aguinaldo de Fiestas Patrias, que se encuentra dirigido a trabajadores del sector público y a personas pensionadas.
Cabe recordar que se trata de un beneficio que se facilita durante septiembre a los grupos mencionados, con el objetivo de cubrir parte de los gastos relacionados a la celebración del mes patrio.
Se debe considerar que cada entrega cuenta con montos diferenciados, según el detalle disponible a continuación.
Aguinaldo para el sector público
El Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público en 2026 alcanzará un máximo de $91.682, cifra determinada para quienes cuenten con una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.
Por su parte, para ingresos que superen el monto mencionado se facilitará un aporte de $63.645, según detalla la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.
Aguinaldo para pensionados
Por su parte, las personas pensionadas recibirán un monto base de $25.280 por el Aguinaldo de Fiestas Patrias, según indica ChileAtiende.
El beneficio aumentará en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto.
Dicho aporte llegará de forma automática junto al pago de septiembre para pensionados de:
- Instituto de Previsión Social.
- De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
- Del Instituto de Seguridad Laboral.
- De leyes de exonerados políticos.
- De Mutualidades de Empleadores.
- De Dipreca o Capredena.
- De leyes de reparación.
- De una AFP o compañía de seguro si se recibe Pensión Garantizada Universal, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
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