Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados. Foto referencial de archivo

Avanzan las semanas del año y ya se dispone de los datos sobre la próxima entrega del Aguinaldo de Fiestas Patrias, que se encuentra dirigido a trabajadores del sector público y a personas pensionadas.

Cabe recordar que se trata de un beneficio que se facilita durante septiembre a los grupos mencionados, con el objetivo de cubrir parte de los gastos relacionados a la celebración del mes patrio.

Se debe considerar que cada entrega cuenta con montos diferenciados, según el detalle disponible a continuación.

Aguinaldo para el sector público

El Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público en 2026 alcanzará un máximo de $91.682 , cifra determinada para quienes cuenten con una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

Por su parte, para ingresos que superen el monto mencionado se facilitará un aporte de $63.645, según detalla la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.

Aguinaldo para pensionados

Por su parte, las personas pensionadas recibirán un monto base de $25.280 por el Aguinaldo de Fiestas Patrias, según indica ChileAtiende.

El beneficio aumentará en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto.

Dicho aporte llegará de forma automática junto al pago de septiembre para pensionados de: