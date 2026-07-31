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    Culto

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    El chileno expande el alcance de uno de sus mayores clásicos, junto a la aclamada cantautora mexicana. El esperado lanzamiento llega acompañado de un íntimo videoclip de sesión.

    Por 
    Equipo de Culto

    Hay canciones que logran vencer las barreras del tiempo y se expanden más allá de sus álbumes originales para transformarse en himnos vivos. Proveniente de su disco “Ciencia Exacta” (2017), “Hablar de Ti” es uno de los temas más queridos y populares de Gepe, además de contar con una alta rotación en radios. Entrañable y coreado con fervor en cada una de sus presentaciones en vivo, “Hablar de Ti” renace hoy en una deslumbrante reinterpretación junto a la galardonada voz mexicana Silvana Estrada.

    Es el encuentro de dos cantautores de vanguardia en una alianza musical honesta y de mutuo respeto, que venía cosechando una gran expectación entre los seguidores de ambos lados del continente, y que propone una lectura delicada y de profunda honestidad emocional. La calidez vocal característica de Silvana Estrada se ensambla de manera simbiótica con el tono íntimo de Gepe, convirtiendo el enérgico pulso pop de la versión original en un refugio sobre el amor sin rodeos.

    El estreno llega reforzado por un videoclip oficial dirigido por Javiera García (@Choko.Latin). A diferencia del icónico clip narrativo de 2017, esta nueva pieza audiovisual registra el proceso técnico y humano dentro del estudio, capturando las miradas, risas y la innegable complicidad creativa de principio a fin entre ambos cantautores.

    El arte de revisitar el propio pasado

    Este lanzamiento no es un hecho aislado, sino parte de una sofisticada arqueología musical que el multiinstrumentista chileno viene desarrollando con éxito. “Hablar de Ti” se suma a un aplaudido catálogo de recientes reversiones estelares de su repertorio, donde destacan cruces de alto impacto como “INVIERNO (en la playa)” junto a la argentina Daniela Spalla, “LOS BARCOS (se van)” con Macario Martínez y “SER AMIGOS (olvida)” en complicidad con el dúo de bolero pop Daniel, Me Estás Matando. Con este ejercicio, Gepe demuestra su versatilidad para refrescar sus clásicos y expandir su identidad artística en la vanguardia regional.

    La pieza fue producida a cuatro manos por el propio Gepe y el destacado productor Julian Bernal. El sencillo y su video ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de streaming.

    Escucha la nueva versión de Hablar de ti.

    Más sobre:GepeSilvana EstradaHablar de tiMúsicaMúsica Culto

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