Tiroteo en Franklin: fallecido era uno de los asaltantes que intentó robo y Fiscalía advierte planificación en el atraco

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte instruyó diligencias a personal especializado del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en la indagatoria por el asalto a un camión de valores que se registró en la calle San Francisco de Santiago la mañana de este viernes.

El atraco comenzó a eso de las 10.00 horas, en medio de la lluvia, cuando se iba a efectuar la reposición de billetes en un cajero automático del matadero del barrio Franklin.

Tras los hechos, en el lugar del asalto, Fernando Ruiz Delgado, fiscal adjunto jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte explicó que “la primera información que se tiene es que no se produjo sustracción de dinero”.

Igualmente, se está haciendo el arqueo del dinero que era transportado en el camión de valores para tener la confirmación de ese dato.

El persecutor confirmó que el fallecido era uno de los asaltantes, que recibió un tiro en la cabeza.

Se trataría de una persona de nacionalidad extranjera.

“Producto de la misma dinámica de los hechos, una de las personas que efectúa o participa de estos hechos, efectúa disparos en contra del personal de seguridad. Este, en todo momento actuando en legítima defensa, repele el asalto, lesionando a uno de los imputados, a uno de los autores del robo”, indicó.

Por otro lado, un vehículo con encargo que tendría vinculación con estos hechos fue encontrado quemado en la zona sur de la capital.

“Todo indica que el robo fue planificado, dada la coordinación que realizan los sujetos en el lugar. Hay evidentemente un movimiento de estas personas cuando llega el personal de seguridad a reponer el cajero. Por lo tanto, todo eso nos da cuenta de que este robo fue o estaba planificado de antemano, teniendo presente la hora en que ocurren los hechos y la forma en que estas personas abordan a los guardias de seguridad”, detalló el fiscal.

En el intercambio de disparos, dos guardias de la empresa de transporte de valores resultaron lesionados por impactos balísticos y estarían fuera de riesgo vital.