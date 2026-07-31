Lo que hay detrás del llamado de atención de Kast a los partidos del oficialismo

No fue una improvisación del momento. Ayer, en el marco del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), por primera vez desde que asumió, el Presidente José Antonio Kast hizo públicamente un llamado de atención a los partidos del oficialismo.

Su intervención había sido preparada con antelación y fue totalmente cuidada. Y es que en La Moneda, aunque hasta ayer no se habían involucrado, sí han mirado de cerca la discusión que se ha levantado en las colectividades del sector por las iniciativas que ha impulsado particularmente el Partido Republicano en las últimas semanas y que han empezado a enredar el relato del Ejecutivo tras la aprobación megarreforma.

Proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la privatización de Coldeco, entre otros, son parte de los temas que ha levantado el partido liderado por Arturo Squella y que reabrieron la discusión sobre si impulsar o no la denominada “agenda valórica” y otras batallas más ideológicas. En paralelo, RN y la UDI también han impulsado sus propias iniciativas.

Hasta ayer, en el gobierno no se habían pronunciado respecto al debate. Sin embargo, las críticas por parte de Chile Vamos a republicano y el incremento del desorden en el sector, empujaron a que el Presidente se refiriera al tema, aunque fuese brevemente.

“Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda. Y ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones, y siendo muy transparente digo, ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener? ¿En ese debate que saca titulares pero que no siempre aporta?”, aseguró Kast.

En esa línea, agregó que “cuando uno se pregunta cuál es la agenda de los chilenos, es la agenda del gobierno. Es una agenda en temas de seguridad, una agenda en temas de crecimiento, una agenda en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”.

En La Moneda el foco ha sido desdramatizar el tema. Insisten en que las prioridades del gobierno están en agendas como seguridad, empleo y reactivación económica y que por eso era importante que el Mandatario dejara en claro ese relato.

Después de todo, recalcan que se trata de los temas que permitieron que Kast se instalara en La Moneda y que, por lo mismo, esperan que sean las discusiones que cuenten con la prioridad de los partidos. Esto, más allá de que reconocen que es legítimo que puedan levantar sus propias agendas.

Lo cierto es que la intervención del Presidente sorprendió a todos en el oficialismo. Hasta ayer, el Mandatario había privilegiado hacer esos llamados de atención en privado. Lo hizo, por ejemplo, con el Partido Republicano hace unas semanas en Cerro Castillo cuando pidió que evitarán los conflictos con Chile Vamos y también en otras ocasiones con RN.

Por lo mismo, que ahora lo haya hecho públicamente y sin haber sido consultado directamente por el tema, para algunos dirigentes dejó en evidencia la incomodidad que hay en La Moneda por el desorden en el sector y que para el gobierno no hay espacio de cambiar sus planes.

En Palacio, además son conscientes de que ni siquiera en Chile Vamos hay una postura única al respecto. De hecho, algunos parlamentarios -entre ellos varios de RN- han defendido que se pueda avanzar en discusiones más ideológicas. Esto, eso sí, sin descuidar las prioridades del gobierno.

El tema incluso llegó a abrir el debate por la necesidad de una vocería de gobierno que pueda liderar la conducción política en el sector. Esto, en un contexto en el que tras la salida de la exministra Mara Sedini, en el Ejecutivo definieron prescindir de un vocero y centralizar ese rol en el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“El gobierno del Presidente Kast necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos. En el contexto de ruido ambiente que desafortunadamente se está generando, va a ser necesario poner un director de orquesta”, planteó el jefe de bancada de RN, Diego Schalper en entrevista con La Tercera.

El senador de la UDI, Iván Moreira, cuestionó esa postura. “Lo que necesita el gobierno no es un vocero es lealtad. Basta de fuego amigo, las críticas en privado. Si este Gobierno no logra sacar adelante su agenda, quienes más tendrán que dar explicaciones serán aquellos partidos y aquellas personas que prefirieron el protagonismo personal antes que la lealtad con el proyecto que representamos”, apuntó.

En este contexto, en Chile Vamos aplaudieron la intervención de Kast. El propio Schalper aseguró que “yo valoro mucho que el presidente de Kast haya dicho que hay ciertos proyectos que distraen. Yo he querido ser un poquito más suave, yo creo que cada partido tiene todo el derecho de plantear los proyectos que estime pertinentes, pero cuando uno es oficialista, la partitura principal de la acción política de un partido oficialista es la partitura del gobierno”.

Su par de la UDI, Flor Weisse, en tanto, afirmó que “nos parece bien que el Presidente Kast coincida con lo que hemos planteado respecto a cuáles son las urgencias de los chilenos hoy día. Y son necesidad de empleo y de seguridad”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), por su lado, afirmó que “yo diría que todos están libres para levantar temas, la privatización de una empresa pública, temas de la ley Naín-Retamal, solo que del anuncio a la realidad hay muchos votos que conquistar. Por lo mismo, el mismo llamado: conversar e ir construyendo Chile de a poco”.