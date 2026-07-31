Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado socialista Daniel Manouchehri lanzó duros cuestionamientos por la manera en que el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, a quien se le pidió la renuncia por dar positivo en test de drogas.

El parlamentario ha sido una de las voces más críticas de la oposición al respecto, incluso está impulsando una comisión especial investigadora con la que busca que se esclarezca cómo se han aplicado estos exámenes en el Ejecutivo y qué ocurrió con el resultado de la exautoridad dependiente del jefe de la billeter fiscal, Jorge Quiroz.

En el caso concreto de Rodríguez, el congresista puso en entredicho las condiciones en que el exsubsecretario participó de las tratativas entre La Moneda y el Poder Legislativo por el megaproyecto.

“Él estuvo negociando, conversando respecto a la megarreforma del gobierno. Participando en las conversaciones, con senadores, con diputados. Si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de droga, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación la hizo bajo el efecto de las drogas” , señaló.

01-08-2026 Daniel Manouchehri FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Hasta ahora, eso sí, no hay claridad de los estupefacientes que arrojó dicho test positivo, y en ese entendido, no se conoce si se trata de drogas legales o ilegales. Rodríguez, por su parte, se ha defendido asegurando que no consume sustancias prohibidas y ha buscado infructuosamente salir del paso con una contramuestra.

“Son incógnitas que a nuestro juicio no están claras. Yo creo que el gobierno ha tenido una posición más bien endeble. Lo sacan, pero incluso hay voces que hablan de un examen preliminar. Esto no es un examen preliminar, es un examen definitivo. Lo que él está buscando es hacer otro examen. Y el propio laboratorio ha señalado que es un examen que está planteándose de manera irregular, porque lo que él quiere es sacar ese mechón de pelo, tomarlo, echárselo al bolsillo y llevárselo a otro laboratorio”, sostuvo el diputado.

En la conversación, Manouchehri fue más allá en sus cuestionamientos a la administración del Presidente José Antonio Kast y levantó un manto de dudas sobre las más de 30 autoridades que han sido removidas en estos primeros cuatro meses al mando del país.

“Como no hay certeza, no hay publicación de los exámenes, uno pudiese preguntarse cuántas de esas autoridades que han salido pudieron haber dado positivo (en test de drogas). Y le podrían haber dicho, ‘mire, compadre, mejor renuncie y no hacemos público su examen’”, apuntó.

Futuro del PS: “Necesita un nuevo aire”

En la entrevista con DLR, el diputado también abordó el futuro del Partido Socialista, que tendrá elecciones internas en marzo del 2027.

Actualmente, la colectividad de Londres 873 es liderada por la senadora Paulina Vodanovic, quien asumió por primera vez la presidencia el 11 de junio de 2022, convirtiéndose en la segunda mujer en liderar la colectividad.

Luego, fue reelecta en el cargo el 16 de marzo de 2025 tras las elecciones internas del partido, encabezando la lista “Unidad Socialista” para continuar al mando de la testera socialista.

01-08-2026 Daniel Manouchehri FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Requerido si optaría por la continuidad o el recambio para el próximo mandato de su tienda, respondió: “Yo creo que el Partido Socialista necesita un nuevo aire. El Partido Socialista necesita tener la capacidad de poder generar un proyecto".

Al ser consultado si buscaría encabezar el PS, descartó esa opción: “No, dentro de mis intenciones no está liderar el Partido Socialista”.

“Creo que el Partido Socialista sí tiene buenos cuadros, liderazgos importantes, jóvenes y también gente experimentada, y yo creo que eso puede perfectamente generar un proyecto”, zanjó.

Revisa la entrevista completa acá: