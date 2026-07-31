SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Manouchehri y caso Rodríguez: “Uno pudiese afirmar que toda la negociación (por megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”

    El diputado socialista, en el marco de lo sucedido con el exsubsecretario de Hacienda, planteó que es válido “preguntarse cuántas de las autoridades que han salido pudieron haber dado positivo" por estupefacientes.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado socialista Daniel Manouchehri lanzó duros cuestionamientos por la manera en que el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, a quien se le pidió la renuncia por dar positivo en test de drogas.

    El parlamentario ha sido una de las voces más críticas de la oposición al respecto, incluso está impulsando una comisión especial investigadora con la que busca que se esclarezca cómo se han aplicado estos exámenes en el Ejecutivo y qué ocurrió con el resultado de la exautoridad dependiente del jefe de la billeter fiscal, Jorge Quiroz.

    En el caso concreto de Rodríguez, el congresista puso en entredicho las condiciones en que el exsubsecretario participó de las tratativas entre La Moneda y el Poder Legislativo por el megaproyecto.

    “Él estuvo negociando, conversando respecto a la megarreforma del gobierno. Participando en las conversaciones, con senadores, con diputados. Si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de droga, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación la hizo bajo el efecto de las drogas”, señaló.

    01-08-2026 Daniel Manouchehri FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Hasta ahora, eso sí, no hay claridad de los estupefacientes que arrojó dicho test positivo, y en ese entendido, no se conoce si se trata de drogas legales o ilegales. Rodríguez, por su parte, se ha defendido asegurando que no consume sustancias prohibidas y ha buscado infructuosamente salir del paso con una contramuestra.

    “Son incógnitas que a nuestro juicio no están claras. Yo creo que el gobierno ha tenido una posición más bien endeble. Lo sacan, pero incluso hay voces que hablan de un examen preliminar. Esto no es un examen preliminar, es un examen definitivo. Lo que él está buscando es hacer otro examen. Y el propio laboratorio ha señalado que es un examen que está planteándose de manera irregular, porque lo que él quiere es sacar ese mechón de pelo, tomarlo, echárselo al bolsillo y llevárselo a otro laboratorio”, sostuvo el diputado.

    En la conversación, Manouchehri fue más allá en sus cuestionamientos a la administración del Presidente José Antonio Kast y levantó un manto de dudas sobre las más de 30 autoridades que han sido removidas en estos primeros cuatro meses al mando del país.

    “Como no hay certeza, no hay publicación de los exámenes, uno pudiese preguntarse cuántas de esas autoridades que han salido pudieron haber dado positivo (en test de drogas). Y le podrían haber dicho, ‘mire, compadre, mejor renuncie y no hacemos público su examen’”, apuntó.

    Futuro del PS: “Necesita un nuevo aire”

    En la entrevista con DLR, el diputado también abordó el futuro del Partido Socialista, que tendrá elecciones internas en marzo del 2027.

    Actualmente, la colectividad de Londres 873 es liderada por la senadora Paulina Vodanovic, quien asumió por primera vez la presidencia el 11 de junio de 2022, convirtiéndose en la segunda mujer en liderar la colectividad.

    Luego, fue reelecta en el cargo el 16 de marzo de 2025 tras las elecciones internas del partido, encabezando la lista “Unidad Socialista” para continuar al mando de la testera socialista.

    01-08-2026 Daniel Manouchehri FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Requerido si optaría por la continuidad o el recambio para el próximo mandato de su tienda, respondió: “Yo creo que el Partido Socialista necesita un nuevo aire. El Partido Socialista necesita tener la capacidad de poder generar un proyecto".

    Al ser consultado si buscaría encabezar el PS, descartó esa opción: “No, dentro de mis intenciones no está liderar el Partido Socialista”.

    “Creo que el Partido Socialista sí tiene buenos cuadros, liderazgos importantes, jóvenes y también gente experimentada, y yo creo que eso puede perfectamente generar un proyecto”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Daniel ManouchehriDesde La RedacciónTest de drogasJuan Pablo RodríguezGobiernoJosé Antonio KastJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balance de sistema frontal: 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas

    Sernac emite alerta de seguridad por camionetas Ford con problema en airbag del copiloto

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Ministro Arrau encabeza operativo de fiscalización en accesos a Temucuicui y destaca baja de delitos violentos en la Araucanía

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

    Fiscal Nacional designa a Héctor Valladares como director de la Academia del Ministerio Público

    Lo más leído

    1.
    La conjetura de Ramírez sobre Boric al compartir entrevista en que se insulta a Kast: “Yo creo que estaba curado”

    La conjetura de Ramírez sobre Boric al compartir entrevista en que se insulta a Kast: “Yo creo que estaba curado”

    2.
    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    3.
    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    4.
    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    5.
    Ojos de la llave: Vallejo reactiva su chat de difusión de “prensa” y la vuelta a clases de Enrique Paris

    Ojos de la llave: Vallejo reactiva su chat de difusión de “prensa” y la vuelta a clases de Enrique Paris

    6.
    Defensa anuncia revisión del financiamiento de las FF.AA. y plantea recuperar funciones de protección de la frontera

    Defensa anuncia revisión del financiamiento de las FF.AA. y plantea recuperar funciones de protección de la frontera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Balance de sistema frontal: 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas
    Chile

    Balance de sistema frontal: 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas

    Sernac emite alerta de seguridad por camionetas Ford con problema en airbag del copiloto

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB
    Negocios

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Alejandro Tabilo da el golpe: vence a Ben Shelton y se mete en las semifinales del ATP de Washington
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo da el golpe: vence a Ben Shelton y se mete en las semifinales del ATP de Washington

    La confusión del árbitro Matías Assadi al momento de expulsar a un jugador de Audax Italiano ante la U. de Concepción

    Con el retorno de Damián Pizarro a la liga chilena tras casi 800 días: Audax vence a la U. de Concepción y se aleja del fondo

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción
    Cultura y entretención

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto