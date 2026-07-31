Diputado Manouchehri apunta a ministra Natalia Duco: “Si se comprueba que la estaban llevando a un carrete, tiene que salir”

La investigación iniciada por la Contraloría General de la República a la ministra del Deporte Natalia Duco tras una denuncia de mal uso de un vehículo fiscal genera reacciones en el mundo político.

El diputado socialista Daniel Manouchehri estuvo en Desde la Redacción y manifestó su preocupación por lo sucedido y espera que se tomen medidas en caso de que el ente fiscalizador confirme las irregularidades.

“Si se constata un mal uso de auto fiscal de la ministra del Deporte, la ministra tiene que salir. Eso es básico”, señaló el parlamentario de la Cuarta Región, quien expuso un ejemplo: “En mi región, una gobernadora que pasaban a buscar en la mañana a ella y pasaba a dejar al hijo que le quedaba de camino en la gobernación y a la vuelta, a veces, pasaba a comprar los remedios al supermercado en el auto fiscal, y terminó fuera”.

En esa misma línea, insistió en que la administración del Presidente José Antonio Kast debe tomar cartas en el asunto. “Es muy riguroso el uso de los autos fiscales. Aunque la gente no lo crea, es uno de los hechos más graves en la administración pública. Por tanto, si se comprueba que efectivamente a ella la estaban llevando a un carrete, por lo que se ha señalado en la prensa, ella va a tener que salir del cargo y el gobierno va a tener otra situación bochornosa de un ministro que sale por mal uso de recursos públicos”.

Asimismo, deslizó una crítica al manejo en estas situaciones: “Hay un tema de fondo. Este gobierno llegó con un discurso con una beligerancia respecto a temas como las drogas, la probidad, el buen uso de los recursos públicos. Hay un problema de coherencia”.

“Han salido ministros por inoperancia, ministros que no sabían leer de corrido, gente del gobierno que es sacada por problemas de drogas, delitos sexuales... Y en esto no estoy especulando, estoy constatando hechos. A cuatro meses uno se pregunta cuál fue el casting”, expuso.

La denuncia

De acuerdo a lo revelado por El Deportivo, la Contraloría General de la República inició una investigación en contra de la ministra del Deporte, luego de que el 4 de julio pasado ingresara una denuncia sobre mal uso de un auto fiscal.

En concreto, se pide indagar a Natalia Duco por " el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril, fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra” .

En ese sentido, se apunta a una vulneración del Decreto 799 que regula la utilización de vehículos fiscales y que castiga hasta con la destitución su mal uso. Al ser consultada por este medio, la CGR confirma la existencia de este procedimiento. “Atendido que llegó formalmente una denuncia, se pidió un informe al ministerio respectivo, que es el procedimiento habitual en estos casos”, ratifica la entidad.

Tras la publicación del reportaje, durante la tarde del jueves el Mindep envió los antecedentes solicitados por la entidad que encabeza Dorothy Pérez.

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