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    Tribunal autoriza viaje del general (r) Ricardo Yáñez a Brasil: participará en cumbre de seguridad

    El exgeneral director de Carabineros se mantiene con arraigo nacional y firma mensual, tras ser formalizado en la denominada causa Alto Mando.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PEDRO RODRIGUEZ

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió durante la jornada de este viernes la solicitud presentada por la defensa del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, autorizando la suspensión temporal de las medidas cautelares en su contra para que pueda viajar a Brasil y participar en una cumbre internacional sobre seguridad.

    Cabe recordar que el exgeneral, que se mantiene con arraigo nacional y firma mensual, fue formalizado en la denominada causa Alto Mando, investigación en la que el Ministerio Público indaga la eventual responsabilidad penal de exautoridades de Carabineros por delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social de 2019.

    La resolución le permitirá viajar entre el 4 y el 7 de agosto a Brasilia para participar en la Cumbre Regional sobre Seguridad y Justicia 2026, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto en su calidad de director del Centro de Estudios y Gestión Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

    En la solicitud presentada ante el tribunal, su defensa argumentó que la participación del exgeneral en el encuentro era relevante debido a su trayectoria en materias de seguridad y a su actual cargo en la AChM. Asimismo, sostuvo que Yáñez ha cumplido de manera “estricta e impecable” las medidas cautelares impuestas durante la investigación.

    Yáñez destacó la aprobación por parte del tribunal, apuntando que “el tribunal resolvió en base a los antecedentes y condición actual de la causa, donde no se opuso a la solicitud ni la Fiscalía ni el INDH” y añadiendo que “se entiende que mi viaje es en el ámbito laboral y profesional”.

    Asimismo destacó la realización de la cumbre señalando que “hoy nadie puede restarse para apoyar las medidas adoptadas por el gobierno en materia de seguridad y dar unidos y fuertes la lucha contra la delincuencia y crimen organizado”.

    Más sobre:Ricardo YáñezCarabinerosBrasilTribunal

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