Tiroteo en barrio Franklin por asalto a camión de valores deja un fallecido

Una persona murió la mañana de este viernes en medio de un tiroteo en el barrio Franklin de Santiago por el asalto a un camión de transporte de valores.

La situación generó un amplio despliegue policial en la capital.

El fallecido sería uno de los sujetos que intentaron concretar el robo.

La persona recibió el disparo de uno de los vigilantes y murió en el lugar.

Transporte Informa reportó que el tránsito de vehículos fue suspendido “en San Francisco entre Placer y Franklin, debido a procedimiento policial de envergadura vinculado a intento de robo de camión de valores”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Carabineros inició un amplio operativo de búsqueda de los asaltantes, mientras que el fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Sergio Ortiz, instruyó diligencias a personal especializado del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

De acuerdo a un reporte policial preliminar de Carabineros, a las 10.10 horas se registró el intento de robo a un camión de valores en el sector Matadero, mientras realizaba la carga de dinero en un cajero automático.

Durante el asalto hubo un intercambio de disparos.

Dos vigilantes resultaron lesionados y una persona murió.

Preliminarmente, el fallecido sería uno de los asaltantes.

Los demás involucrados escaparon en un vehículo particular.