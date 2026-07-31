Diputado Diego Schalper sobre su idea de que el gobierno necesita un vocero: “(En RN) tenemos varios en el camarín”
El jefe de la bancada de RN sostuvo que es necesario que alguien "todos los días, o cada dos días, le diga al país cuáles son los focos comunicacionales del gobierno". recalcando que en su partido hay gente "disponible" para asumir el rol.
El jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper, insistió este viernes en su idea de que el gobierno necesita urgentemente un vocero. Además, fue un paso más allá, asegurando que en su partido hay varios que podrían ejercer ese rol.
En el marco de una actividad en Contraloria, el parlamentario fue consultado por sus dichos a La Tercera y sostuvo que: “Falta alguien que todos los días, o cada dos días, le diga al país cuáles son los focos comunicacionales del gobierno. Y por lo tanto, precisamente porque queremos que la agenda esté puesta en la agenda del gobierno, nos parece que falta, voy a usar un poco una metáfora a propósito de esta discusión que se ha dado con la competencia musical en que está en algunos, necesitamos un parlante, un parlante que todos los días fije la línea del gobierno”.
Al ser consultado si en Renovación Nacional tenía alguna persona adecuada para ejercer ese rol, Schalper sostuvo que: "Tenemos varios parlantes en el camarín, todos disponibles para entrar a la cancha, pero necesitamos que el técnico tome la decisión".
“Obviamente nosotros siempre vamos a aspirar que sea alguien de nuestras filas, creemos que lo que ha hecho José García ha sido simplemente extraordinario, muchas semanas el ministro mejor evaluado y por lo tanto, nosotros tenemos gente disponible, pero obviamente lejos estaría yo de plantearlo aquí, porque sería lo que tendría que hacer para que no sea”.
Además, el diputado de RN se refirió a las palabras del Presidente José Antonio Kast quien -en el contexto del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago- abordó el desorden del oficialismo, al cuestionar a parte de su sector que busca alejarse de las intenciones programáticas del Ejecutivo.
“Yo valoro mucho que el Presidente Kast ayer en la comida de la Cámara de Comercio de Santiago haya dicho que hay ciertos proyectos que distraen. Yo quería ser un poquito más suave, yo creo que cada partido tiene todo el derecho de plantear los proyectos que estime pertinente, pero cuando uno es oficialista, la partitura principal de la acción política de un partido oficialista es la partitura del gobierno, y por lo tanto, espero que todos toquemos los instrumentos en esa partitura y en esa vereda se para Renovación Nacional”.
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