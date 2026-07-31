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    A un año de la tragedia en El Teniente: ¿En qué está la investigación

    La tragedia dejó seis trabajadores fallecidos, mientras la investigación aún continúa abierta.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Este viernes 31 de julio se cumple un año del accidente ocurrido en la División El Teniente de Codelco, tragedia que dejó seis trabajadores fallecidos y que hasta el día de hoy permanece en investigación.

    La tragedia ocurrió cerca de las 17:30 horas, cuando tras un sismo de magnitud 4,2 se produjo un derrumbe en el sector de Andesita de la División El Teniente, a unos 900 metros de profundidad.

    A raíz del hecho es que perdieron la vida seis mineros: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Jean Miranda Ibaceta, Carlos Arancibia Valenzuela, Alex Araya Acevedo, Moisés Pávez Armijo.

    Estado de la investigación

    En el marco de la causa, encabezada por la Fiscalía Regional de O’Higgins, se han realizado allanamientos, incautaciones de equipos electrónicos y una serie de peritajes técnicos, tanto en el lugar de los hechos, como en las oficinas de Codelco.

    Cabe recordar que a un año del accidente, dos sectores del yacimiento, Recursos Norte y Andesita, aún se mantienen paralizados mientras continúa la investigación del ministerio público.

    Desde Codelco, han detallado que en casi 11 meses han respondido 30 requerimientos de información recibidos por parte del Ministerio Público, así como 27 oficios adicionales. Asimismo, han apuntado que desde el accidente, el Sernageomin ha realizado más de 60 inspecciones y fiscalizaciones en terreno.

    A comienzos de julio, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió parcialmente una cautela de garantías presentada por Codelco, limitando algunos requerimientos de información formulados por la Fiscalía. Pese a ello, el Ministerio Público aseguró que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

    Según sostuvo el fiscal Aquiles Cubillos en la ocasión, “nos llama profundamente la atención que ahora exista, a juicio de Codelco, información de carácter estratégico, pero sin perjuicio de eso hemos señalado al tribunal que acá no sólo está el secreto de la investigación, que protege todos los antecedentes de la investigación, sino también una cláusula de confidencialidad que existe en el contrato que hemos suscrito con el DICTUC”.

    Actividades de conmemoración

    Desde Codelco anunciaron una serie de actividades de conmemoración, tanto en División El Teniente, como en Casa Matriz por las víctimas que perdieron la vida en la tragedia.

    Además, a través de un comunicado señalaron que “la Corporación ha impulsado investigaciones, incorporado aprendizajes y fortalecido sus capacidades preventivas para seguir elevando los estándares de seguridad en sus operaciones”.

    Asimismo apuntaron que Codelco ha "mantenido una colaboración permanente con las investigaciones y fiscalizaciones de las autoridades competentes, como parte de su compromiso con el aprendizaje, la mejora continua y el fortalecimiento de una cultura de seguridad en toda la organización".

    A través de una publicación en sus redes sociales, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, recordó la tragedia apuntando que “Hoy conmemoramos un año del trágico accidente en la mina El Teniente, que dejó seis mineros fallecidos”.

    “En lo personal, lo más duro que me ha tocado como alcalde de Rancagua durante esos días acompañando a las familias en lo que fue este proceso. A un año de su conmemoración, un abrazo grande a cada una de las familias, de Paulo, de Gonzalo, de Carlos, de Jan, de Alex y de Moisés. Que la memoria nunca los olvide y más aún, la importancia de la seguridad minera en nuestro país”, añadió.

    Más sobre:CodelcoEl TenienteTragedia

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