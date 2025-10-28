SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía realiza allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por derrumbe en mina El Teniente

Las diligencias se realizan de forma simultánea en múltiples regiones del país.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Fiscal Regional Aquiles Cubillos ingresando a las oficinas de Codelco.

Durante la mañana de este martes desde la Fiscalía realizaron allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por el derrumbe en la mina El Teniente ocurrido el 31 de julio y que dejó seis personas fallecidas.

Las diligencias, de entrada de registro e incautación, son encabezadas por el Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Según informaron desde la Fiscalía de O’Higgins las diligencias se están realizando de forma simultánea en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Atacama.

El accidente se produjo el pasado 31 de julio a 37 kilómetros de Rancagua, en el sector del yacimiento Andesita de la División El Teniente, luego de que un sismo de magnitud 4.2 afectara a la zona.

Cabe recordar que tras el accidente, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, llegó hasta la mina El Teniente para realizar una serie de diligencias.

En la ocasión señaló que “vamos a levantar evidencia física, esperamos hacer buenas fijaciones fotográficas, también de video, también aplicar un escáner que nos va a servir en los lugares que no podamos acceder por temas de seguridad, lo haremos con drones”.

Más sobre:FiscalíaEl TenienteCodelcoSernageominAllanamientos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”

Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

Apple y Microsoft se suman a Nvidia y se convierten en monstruos de US$ 4 billones

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados
Chile

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Jara califica como “insólita e imaginaria” la propuesta de Kast para que migrantes irregulares paguen por su expulsión

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible
Negocios

Agentic AI: Una disrupción organizacional ineludible

Cascadas de SQM: acreedores de Pampa Calichera autorizan fusión por absorción con su matriz Oro Blanco

Joyvio responde a Isidoro Quiroga por nulidad de fallo arbitral por Australis: “Es un caso paradigmático de un criminal vencido”

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario
El Deportivo

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

Freestyle, danza y 31 minutos: arranca la fiesta de los Juegos Parapanamericano Juveniles

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao
Finde

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves
Cultura y entretención

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Amparo Noguera tras la muerte de su padre: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo”

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”
Mundo

El Centro de Huracanes de Estados Unidos describe a ‘Melissa’ como un huracán “extremadamente peligroso”

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal