Fiscalía realiza allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por derrumbe en mina El Teniente

Durante la mañana de este martes desde la Fiscalía realizaron allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin por el derrumbe en la mina El Teniente ocurrido el 31 de julio y que dejó seis personas fallecidas.

Las diligencias, de entrada de registro e incautación, son encabezadas por el Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Según informaron desde la Fiscalía de O’Higgins las diligencias se están realizando de forma simultánea en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Atacama.

El accidente se produjo el pasado 31 de julio a 37 kilómetros de Rancagua, en el sector del yacimiento Andesita de la División El Teniente, luego de que un sismo de magnitud 4.2 afectara a la zona.

Cabe recordar que tras el accidente, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, llegó hasta la mina El Teniente para realizar una serie de diligencias.

En la ocasión señaló que “vamos a levantar evidencia física, esperamos hacer buenas fijaciones fotográficas, también de video, también aplicar un escáner que nos va a servir en los lugares que no podamos acceder por temas de seguridad, lo haremos con drones”.