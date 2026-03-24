GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

El gobernador René Saffirio instruyó un sumario administrativo luego de detectarse irregularidades en la rendición de cerca de 9 mil millones de pesos transferidos a 327 empresas durante 2022 por la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía.

La Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía es una institución de derecho privado, con participación y financiamiento del GORE que tiene por misión favorecer al desarrollo productivo de la región a través de la articulación público-privada en beneficio de los micros, pequeños y medianos emprendedores.

Los 9 mil millones de pesos fueron entregados a la entidad por la anterior administración del Gobierno Regional, que encabezó Luciano Rivas, para la ejecución de distintos programas y proyectos orientados a empresas y emprendimientos.

En el análisis realizado, se identificó un alto porcentaje de rendiciones rechazadas, así como discrepancias en los montos informados.

A esto se suma que, en la revisión documental, se evidenció la existencia de carpetas fuera de sus respectivas cajas de custodia e información alterada, así como expedientes extraviados, lo que impidió verificar completamente los antecedentes de algunos proyectos.

Saffirio adelantó que, junto al sumario, se iniciará un proceso de auditoría interna y la evaluación de las acciones judiciales correspondientes.