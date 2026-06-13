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    MOP adjudica nueva concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt: beneficiaría a más de 530 mil personas

    El proyecto de $USD 821 millones permitirá mejorar la Ruta 5 Sur a través de la incorporación de terceras pistas, nuevos enlaces, calles de servicio, ciclovías y tecnología de telepeaje.

    Por 
    Javiera Ortiz
    MOP adjudica nueva concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt: beneficiaría a más de 530 mil personas

    El proyecto “Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt”, de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicado este sábado a la empresa Intervial Chile S.A y permitirá modernizar 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur.

    El proyecto, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial, contempla una inversión de aproximadamente 821 millones de dólares y permitirá mejorar la Ruta 5 Sur a través de la incorporación de terceras pistas, nuevos enlaces, calles de servicio, ciclovías y tecnología de telepeaje.

    En específico, la iniciativa pretende la ampliación a terceras pistas en aproximadamente 79 kilómetros, nuevos enlaces y atraviesos, 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras.

    Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura preexistente, la construcción de nuevas estructuras desniveladas, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales.

    MOP adjudica nueva concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt: beneficiaría a más de 530 mil personas

    En esa misma línea, se pretende mejorar del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, una actualización integral de la seguridad vial, cámaras de CCTV interconectadas con las policías, nuevas áreas de servicios y áreas de emergencias, venta de productos típicos y la implementación del sistema de cobro final electrónico en modalidad “Multi Lane Free Flow” o telepeaje, entre otras.

    El trazado del proyecto, la segunda concesión de este tramo de la Ruta 5, abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, todas comunas de la Región de Los Lagos, lo que beneficiaría a más de 530 mil personas.

    MOP adjudica nueva concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt: beneficiaría a más de 530 mil personas

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó la celeridad con la que habían adjudicado el proyecto.

    “La publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de este proyecto a poco más de dos meses desde que se realizara la apertura de ofertas económicas, contrasta con la amplitud de plazos que estábamos acostumbrados en los últimos años, con hasta ocho meses de espera en su tramitación”, apuntó.

    “La celeridad en los procesos permite en este caso asegurar la continuidad operacional de una de las principales vías estructurantes del sur de Chile, antes del término de la concesión vigente”, agregó el secretario de Estado.

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