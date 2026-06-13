Decretan prisión preventiva a seis carabineros que conformaban una asociación criminal en Talca

El Juzgado de Garantía de Talca decretó el pasado viernes la medida cautelar de prisión preventiva para seis funcionarios de Carabineros como autores de delitos ligados a la asociación criminal, perpetrados en lo que va del año en la capital de la Región del Maule.

En concreto, el Ministerio Publico les imputa los crímenes de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, tráfico de drogas y detención ilegal.

Según el ente persecutor, los imputados V.S.O.P., C.A.M.R., R.E.A.S., S.A.A.R., L.A.S.Q. y J.E.B.M. se organizaron mientras ejercían sus funciones para cometer los delitos utilizando el uniforme y vehículos de la institución.

Bajo la excusa de allanamiento, los carabineros ingresaban a la fuerza a propiedades y locales comerciales, sin orden judicial ni haber presenciado delitos en flagrancia. Tras estos hechos, redactaban partes con información falsa que remitían a la Fiscalía Local de Talca.

Asimismo, los funcionarios dados de baja incautaban cartones de cigarros, dinero y otras especies, que repartían entre los involucrados. Además, en ocasiones alteraban los sitios del suceso con la finalidad de justificar los ingresos ilegales.

Según la investigación, los imputados corresponden a un suboficial mayor, un sargento, dos cabos primeros y un cabo, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en los hechos investigados.

Según la investigación, los imputados corresponden a un suboficial mayor, un sargento, dos cabos primeros y un cabo, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en los hechos investigados.

El Juzgado fijó en cinco meses el plazo de investigación.