Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional tendrá clases online a partir del lunes
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, indicó que como municipalidad están evaluando acciones legales frente a hechos de violencia en el recinto educacional.
En vista de amedrentamientos relacionados con un eventual tiroteo en el Instituto Nacional, sus alumnos deberán asistir a clases en formato online desde el lunes 15 de junio.
Esto, tras una serie videos con amenazas hacia el establecimiento educacional que se conocieron durante la noche del pasado jueves 11 de junio. Las intimidaciones grabadas contenían pruebas de material balístico, de acuerdo con cercanos al tema.
Según apuntan pesquisas de la dirección del recinto y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, a cargo del establecimiento desde el 1 de enero, se trataría de estudiantes recientemente desvinculados, que estarían tomando represalias contra quienes decidieron expulsarlos.
Debido al potencial riesgo, desde el instituto determinaron la suspensión de clases durante el viernes, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde. En esta línea, el SLEP resolvió establecer contacto con el Ministerio Público y empezar la tramitación de una querella, según la directora ejecutiva del recinto, Paulina Retamales.
Las amenazas que recibió el instituto, que derivaron en la instauración de clases en línea a partir de este próximo lunes, se enmarcan en una seguidilla actos intimidatorios que han perturbado el funcionamiento de diferentes establecimientos educacionales. De hecho, a dos semanas del asesinato a una inspectora en Calama, más de 60 colegios habían suspendido sus clases por este tipo de amedrentamiento.
Contactado por La Tercera, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “en este caso, incluso hay una negligencia del SLEP, que no aportó los antecedentes en la Corte de Apelaciones en Santiago, para una expulsión que estaba más que justificada”.
Asimismo, mencionó que este tipo de situaciones en el establecimiento, sumadas a “la falta de apoyo a la directora subrogante, la falta de voluntad y claridad respecto de condenar los hechos de violencia” y al ataque a un periodista fuera del recinto son “un cúmulo de hechos que hacen que estemos evaluando acciones legales, porque esto no puede continuar”.
Lo Último
Lo más leído
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.