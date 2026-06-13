Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional tendrá clases online a partir del lunes

En vista de amedrentamientos relacionados con un eventual tiroteo en el Instituto Nacional, sus alumnos deberán asistir a clases en formato online desde el lunes 15 de junio.

Esto, tras una serie videos con amenazas hacia el establecimiento educacional que se conocieron durante la noche del pasado jueves 11 de junio. Las intimidaciones grabadas contenían pruebas de material balístico, de acuerdo con cercanos al tema.

Según apuntan pesquisas de la dirección del recinto y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, a cargo del establecimiento desde el 1 de enero, se trataría de estudiantes recientemente desvinculados, que estarían tomando represalias contra quienes decidieron expulsarlos.

Debido al potencial riesgo, desde el instituto determinaron la suspensión de clases durante el viernes, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde. En esta línea, el SLEP resolvió establecer contacto con el Ministerio Público y empezar la tramitación de una querella, según la directora ejecutiva del recinto, Paulina Retamales.

Las amenazas que recibió el instituto, que derivaron en la instauración de clases en línea a partir de este próximo lunes, se enmarcan en una seguidilla actos intimidatorios que han perturbado el funcionamiento de diferentes establecimientos educacionales. De hecho, a dos semanas del asesinato a una inspectora en Calama, más de 60 colegios habían suspendido sus clases por este tipo de amedrentamiento.

Contactado por La Tercera, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “en este caso, incluso hay una negligencia del SLEP, que no aportó los antecedentes en la Corte de Apelaciones en Santiago, para una expulsión que estaba más que justificada”.