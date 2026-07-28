Los descargos de Valle Nevado por video de creadora de contenidos brasileña que acusó a instructor del lugar de xenofobia

Ana Carolina Cruz, creadora de contenidos brasileña con más de 18 mil seguidores en su cuenta en Instagram @ananochile, afirmó haber sido víctima de xenofobia en el centro turístico de esquí Valle Nevado de Lo Barnechea.

Este lunes, Cruz publicó en la red social un video en el que relata una situación que vivió en la nieve de Farellones, difundiendo además un texto en el que afirma que fue insultada por su nacionalidad por parte de un instructor.

“En mis ocho años en Chile, nunca imaginé que pasaría por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó mono y me dijo que volviera a Brasil. Solo por ser brasileña. Se mostró agresivo, me gritó y me trató con violencia”, aseguró en su publicación.

La respuesta del centro turístico

Valle Nevado difundió un comunicado en el que informó que la persona a la que acusa la creadora de contenidos fue apartada de sus labores.

“Suspendimos de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones al instructor involucrado, e iniciamos una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, señalaron.

El centro de esquí calificó “de la mayor gravedad” esta situación y reportó que tomaron contacto directamente con la afectada para manifestar las disculpas del caso.

Asimismo, aseguraron que se pusieron a total disposición para reunirse con la persona denunciante “escuchar su experiencia y abordar este caso con la seriedad y el respete que merece”.

“En Valle Nevado rechazamos de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia, por ser incompatible con nuestros valores y con el respeto que merecen todas las personas que nos visitan y trabajan con nosotros”, recalcaron.

Al cerrar, insistieron en expresar disculpas y en su “compromiso con una actividad donde todas las personas sean tratadas con dignidad respeto e igualdad, sin excepción”.