Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y alerta por el resurgimiento de los riesgos por conflicto en Medio Oriente

El Banco Central decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% por quinta reunión consecutiva y en línea con las proyecciones del mercado. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los consejeros.

De acuerdo al ente rector, el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente.

Por esta razón sostienen que “será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria”.

De este modo, enfatizan que “la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos”.

Así, el Consejo “reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el balance del escenario interno, el BC señala que el Imacec de mayo cayó 0,9%, mientras que el no minero creció 0,7% anual, ambas cifras por debajo de lo previsto en el Informe de Política Monetaria de junio. “Parte de la diferencia sigue explicándose por factores de oferta ligados a recursos naturales, a lo que se suma el bajo desempeño de sectores vinculados a la inversión”.

Respecto de esta última, sostiene que “los indicadores de alta frecuencia sugieren que en el segundo trimestre se habría desacelerado más que lo previsto. En todo caso, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital sigue reportando un positivo panorama para los proyectos de inversión del período 2026-2029”.

En cuanto al consumo, advierten que “los indicadores de alta frecuencia muestran un dinamismo menor al de inicios de año, coherente con lo proyectado”.

Para el mercado laboral, indican que la tasa de desempleo aumentó, “en medio de una creación de empleo que se mantiene débil y costos laborales por hora que se aceleraron”.

En su análisis sobre la inflación, el ente rector indica que, en junio, la variación anual del IPC total fue de 4,3%, algo por encima de lo previsto en el último Ipom y de las expectativas de mercado.

“La diferencia se explicó por un aumento de la inflación subyacente superior al proyectado, componente que alcanzó una variación de 3,4% anual en el mismo mes. El IPC volátil se mantuvo en torno a lo anticipado y el traspaso del shock del precio de los combustibles continúa siendo coherente con los promedios históricos”, puntualiza el BC.

Menciona que “las expectativas de inflación de corto plazo aumentaron, en línea con los movimientos del precio del petróleo. A dos años plazo, la inflación esperada tanto por la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como por la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubica en 3%”.

Alexis Ramirez Fotografia

Escenario externo

Para el Banco Central, el panorama internacional continúa marcado por la volatilidad asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Resalta que luego de la firma de un acuerdo de cese al fuego en junio —posterior a la anterior Reunión—, se produjo una nueva escalada de ataques, lo que hizo subir el precio del petróleo y mantiene la incertidumbre en torno a la normalización de su oferta. Ahora bien, resalta que dicho precio retornó a valores del orden de US$100 el barril, alza que se ha moderado recientemente.

Respecto de la actividad global, dice que “se aprecia un escenario de resiliencia heterogéneo entre países, apoyado por la inversión en inteligencia artificial (IA). En este contexto, se han elevado las expectativas inflacionarias, lo que, sumado al tono adoptado por la Reserva Federal, ha empujado al alza las tasas de interés de corto y largo plazo y ha depreciado las monedas en la mayoría de las economías, incluida la chilena”.

Puntualiza que “el precio del cobre se ubica en torno a US$6,3 la libra. En lo más reciente, se ha observado una mayor percepción de riesgo respecto de las valoraciones relacionadas con la IA”.

Los expertos

Los economistas afirman que el sesgo se mantiene similar al del mes pasado, donde se irá evaluando mes a mes la evolución de los datos macroeconómicos para determinar cómo y cuándo actuar.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, señala que se “mantiene el sesgo data dependiente neutral” y se agregan la preocupación del “resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente”.

Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, sostiene que “a diferencia del comunicado anterior, el BC ya no señala que el balance de riesgos para la inflación es equilibrado. En cambio, vuelve a poner el acento en el elevado grado de incertidumbre que rodea al escenario macroeconómico”.

Para Carrasco, “este cambio sugiere un tono algo más restrictivo (hawkish) en comparación con la comunicación previa”.

Por esta razón, dice que “la TPM se mantendrá en 4,5% hasta fines de 2026 y probablemente durante buena parte de 2027″.

Valentina Apablaza, del OCEC-UDP, añade que “el mensaje muestra que el BC está particularmente preocupado por la incertidumbre que afecta a la economía, especialmente en el ámbito del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre la economía local. De esta forma, no veo espacio para que el Consejo decida reducir la TPM por lo menos, hasta que se tenga mayor certeza sobre el término de este conflicto en particular, toda vez que su principal preocupación sigue siendo la trayectoria inflacionaria”.

De todas formas, dice que “en la medida que el resurgimiento del conflicto en Medio Oriente no altere de forma significativa las expectativas económicas, sigue siendo factible una reducción de 25 puntos base en el corto plazo, especialmente si se concreta una nueva contracción de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2026″.

Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que “el principal mensaje es que el BC mantiene un enfoque de cautela y dependencia de los datos. Reconoce que la inflación reciente responde principalmente a un shock externo de costos, mientras la demanda interna continúa contenida”.

También dice que “hoy el escenario base apunta a que la TPM podría mantenerse estable durante buena parte del resto de 2026, salvo que ocurra un cambio significativo en la inflación o en el contexto internacional”.

El economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, dice que el mensaje del BC muestra que “la evolución de la economía chilena presenta un diagnóstico desafiante desde el punto de vista de la política monetaria”.

“De todas formas, ya en el nivel neutral, la política monetaria se encuentra bien posicionada para actuar en el caso de la materialización de distintos escenarios. Para la RPM de septiembre el BC conocerá bastante más información, incluyendo dos IMACEC e IPC. Con todo, seguimos anticipando una pausa prolongada en 4,5% dentro del horizonte de proyección”, agrega.

Crecimiento más cerca de 1,5%

En cuanto a la visión de crecimiento económico, los expertos coinciden en que en junio se romperá la racha de caídas en los Imacec, la recuperación prevista para el segundo semestre no será suficiente para superar el 1,5% anual para este 2026, ubicándose por debajo de la proyección del Ministerio de Hacienda.

“Para el Imacec de junio proyectamos un crecimiento en torno a 2,5%, donde la minería se beneficiará de la menor base de comparación, dejando atrás las caídas de dos dígitos registradas en los últimos meses. Para el año estimamos un crecimiento del PIB en torno a 1%”, subraya Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander,

Andrés Pérez, economista jefe de Itau, en tanto, tiene como proyección un crecimiento del Imacec en junio de 1,4% interanual. “Con ello, nuestro escenario asume que la economía habría evitado entrar en una recesión técnica durante los dos primeros trimestres del año”, indica.

En ese sentido, menciona que para el año prevé un 1,5% para el PIB, “aunque con un sesgo a la baja debido al lento inicio del año, el cual indicadores líderes sugieren se habría prolongado a lo más reciente”.

Carrasco, se suma a las previsiones de un PIB de 1,5% para el año. “Si la actividad no muestra una aceleración significativa durante el segundo semestre, el crecimiento del PIB tendría dificultades para superar el 1% en 2026. Sin embargo, las perspectivas para 2027 son más favorables, con una expansión cercana al 3%”, comenta