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    Engie obtiene más de US$ 200 millones en utilidades durante el primer semestre, su mayor valor de la década

    El Ebitda de la firma fue de US$ 400 millones en enero-junio, creciendo 11%. Por su parte, la generación bruta de energía disminuyó 9%, a 5.949 GWh.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El Ebitda de la firma llegó a US$ 400 millones en el semestre.

    La empresa eléctrica Engie reportó durante el primer semestre su mayor ganancia desde 2016. En los seis meses la firma de origen francés registró utilidades por US$ 205 millones, mejorando su desempeño 10% versus el mismo periodo del año pasado.

    En cuanto a los ingresos, estos se redujeron 3%, a US$ 1.070 millones, y sus costos disminuyeron 5%, a US$ 750 millones. Mientras que el Ebitda de la firma llegó a US$ 400 millones en el semestre, incrementándose 11% versus el año pasado.

    En tanto, las ventas de energía y potencia alcanzaron los US$ 940 millones, expandiéndose 8% comparado con enero-junio de 2025, y reportando ventas de energía física por 5.923 GWh.

    A nivel general, la firma atribuyó el mejor desempeño en el negocio de energía y potencia “a los mayores volúmenes de venta de clientes regulados y mayor precio medio de la energía vendida que compensa la caída tanto en volumen como precio en el segmento de clientes libres respecto al semestre del año anterior”.

    Clientes regulados destacan

    En particular, en el ítem donde la empresa aumentó más sus ventas fue en el mercado spot, creciendo 157%, a US$ 114 millones. Sin embargo, Engie explicó que “en términos físicos, no tenemos ventas al mercado spot en este semestre. En la partida de ventas al mercado spot se incluyen además los pagos por las reliquidaciones anuales de potencia y mensuales de energía efectuadas según el CEN, además de pagos de sobrecostos y servicios complementarios que incrementan su valor producto de las variaciones al alza en los precios marginales durante el periodo”.

    Ahora bien, el negocio que más ingresos le trajo a la eléctrica provino de ventas de energía a clientes regulados, es decir, usuarios residenciales. Representa el 57% del total de ventas.

    Durante el semestre, este negocio le generó a la compañía ventas por US$ 536 millones, aumentando 17%, por un total de 3.355 GWh.

    No obstante, las ventas a clientes no regulados se desplomaron 21%, a US$ 290 millones, despachando 2.568 GWh. También, los ingresos de gas llegaron a US$ 23 millones, una caída de 86%.

    “El ítem ventas de gas tuvo una menor contribución a la del periodo anterior. En el primer semestre de 2025, la compañía realizó ventas de gas a otros operadores, así como también reconoció la compensación por el fallo del arbitraje con el proveedor de gas por el incumplimiento de contratos en años anteriores por un total de US$101,2 millones, más intereses devengados y menos costos legales”, analizó Engie.

    Desde 2016 que Engie no anotaba esta magnitud de utilidades, cuando tuvo una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por US$ 234 millones.

    Disminuye la generación

    En cuanto a las estadísticas físicas, la generación bruta de electricidad total disminuyó 9%, a 5.949 GWh. La generación de energía en base a gas fue la más relevante en estos seis meses y aumentó un 30%, llegando a 1.051 GWh. Este tipo de generación representó el 34% del total.

    En tanto, el carbón fue la segunda mayor fuente de generación de la francesa por 999 GWh, cayendo 33% frente al año pasado. “Se registró una menor generación a carbón producto de que en diciembre de 2025 dejaron de operar las unidades CTM1 y CTM2 que fueron desconectadas del sistema, además de la unidad IEM que dejó de operar con carbón para ser convertida a gas natural durante el primer semestre de 2026”, sostuvo Engie.

    De las renovables, la energía eólica fue la más importante, por un total de 624 GWh. En conjunto, considerando la energía solar y la hidro, generaron 866 GWh, cayendo 5% contra enero-junio de 2025.

    “La generación renovable fue menor, principalmente por menor irradiación en la temporada que impacta los recursos solares y por la inyección de parte de la energía solar generada para alimentar los sistemas BESS. En este semestre BESS Tocopilla (119 MW bruta) y BESS Arica (25,4 MW bruta) comenzaron su operación comercial. Los sistemas BESS representaron un 7% de nuestra generación neta en el semestre”, explicó la compañía.

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