Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles. Foto referencial de archivo

Recientemente varios municipios han anunciado que se suspenderá el servicio de recolección de basura durante este miércoles 29 de julio.

La medida responde a que dicha jornada cuenta con la conmemoración del Día del Recolector y la Recolectora de Residuos Domiciliarios, que destaca la labor que realizan los trabajadores del sector.

Se trata de una fecha que fue declarada en marzo de 2022, a través de la promulgación de la Ley 21.429.

Desde las comunas que se han sumado a la medida se llama a los vecinos a no sacar la basura durante la jornada, con el objetivo de mantener la higiene en la vía pública.

Comunas donde no habrá recolección de basura

Revisa a continuación algunas de las comunas que no tendrán recolección de basura durante este miércoles 29 de julio , según han indicado mediante sus redes sociales.

En la Región de Valparaíso la medida aplica en las comunas de La Cruz, Papudo y San Esteban.

Además, la comuna de Quintero tendrá un funcionamiento especial, donde el camión pasará en la mañana por el Sector Centro y en la tarde por la Feria Libre de Loncura.

Por su parte, en Concón se informó que no se realizará la recolección de basura en los siguientes sectores.

Para la Región Metropolitana se confirmó la suspensión del retiro de basura en las comunas de:

Conchalí

Macul

Peñalolén

La Granja

La Cisterna

San Ramón

Cerro Navia

Pudahuel

Quinta Normal

La Reina

Vitacura

Puente Alto

Renca

Maipú

En tanto, en las comunas de Huechuraba y Pedro Aguirre Cerda se aplicará la medida durante el jueves 30 de julio.

En la Región del Maule se confirmó la suspensión de retiro de basura en Talca, mientras que en Linares se llevará a cabo durante el próximo sábado 1 de agosto.

Hacia el sur del país también se confirmó la medida en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas.