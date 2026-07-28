SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Apple se convierte en la segunda empresa en conseguir los US$5 billones de valor bursátil

    Apple registró una capitalización bursátil sobre los US$5 billones y se mantiene como la mayor empresa de valor accionario en el mundo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Casi nueve meses se demoró Apple en registrar una valorización bursátil de US$5 billones e igualar el hito que consiguió Nvidia el 29 de octubre del año pasado. Además, la firma se mantiene como la mayor empresa de valor en bolsa del mundo, un registro que consiguió este lunes tras destronar a Nvidia.

    Sin embargo, tras superar los US$5 billones de capitalización bursátil, la firma moderó su avance y se ubica por debajo de dicho soporte.

    Los papeles de la firma cotizaban en medio de un Nasdaq que bajó (-0,22%), ya que el mercado dejó este martes de lado la inversión en las tecnológicas y optó por sectores económicos más tradicionales, como el consumo.

    Ante este contexto, el Dow Jones subió 1,03%, en medio de un mayor optimismo del mercado tras los resultados de empresas que han reportado a la fecha y la caída del petróleo tras una pausa en las tensiones por el conflicto en el Medio Oriente.

    Las acciones de Apple llegaron a subir casi 2% tras su apertura, salto que permitía a la tecnológica lograr el hito. Ahora, al cierre, la acción solo avanzó un 0,94% y quedaba con un valor bursátil del orden de los US$4,9 billones.

    Además, este jueves 30 de julio de 2026, tras el cierre de Wall Street, Apple presentará sus resultados.

    En el año, la acción de Apple sube un 24,96%.

    “El empuje de Apple este año se ha apoyado en la fuerte demanda de sus productos y en su decisión de mantenerse al margen de la carrera de gasto en inteligencia artificial que está drenando el flujo de caja de otras grandes tecnológicas”, comentó Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

    Respecto al hito de los US$4 billones, Apple los consiguió el 28 de octubre de 2025, “convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025″, recordó EuropaPress en una nota.

    “La revalorización de las acciones de la multinacional permitió a Apple conquistar la cota del billón de dólares el 2 de agosto de 2018 y duplicar esa valoración en apenas dos años, superando los US$2 billones por primera vez el 19 de agosto de 2020, mientras que no sería hasta el 3 de enero de 2022 cuando sobrepasaría los US$3 billones”, agregó.

    Más sobre:AccionesMercadosApple

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Charli XCX desafía la sombra de Brat con la libertad de olvidarse a sí misma

    Lo más leído

    1.
    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    2.
    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    3.
    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    4.
    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    5.
    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    6.
    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas
    Chile

    Balance por sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo
    Negocios

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto”
    El Deportivo

    Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto”

    ¿Dónde juegan las Diablas? Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial

    FIFA vs. IFAB: la respuesta tras las acusaciones de ayuda a Argentina por la expulsión de Embolo en el Mundial 2026

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones
    Cultura y entretención

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones

    Charli XCX desafía la sombra de Brat con la libertad de olvidarse a sí misma

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde
    Mundo

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde

    El primer ministro de Irak convoca una reunión de emergencia tras los últimos ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí

    Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico