Apple se convierte en la segunda empresa en conseguir los US$5 billones de valor bursátil

Casi nueve meses se demoró Apple en registrar una valorización bursátil de US$5 billones e igualar el hito que consiguió Nvidia el 29 de octubre del año pasado. Además, la firma se mantiene como la mayor empresa de valor en bolsa del mundo, un registro que consiguió este lunes tras destronar a Nvidia.

Sin embargo, tras superar los US$5 billones de capitalización bursátil, la firma moderó su avance y se ubica por debajo de dicho soporte.

Los papeles de la firma cotizaban en medio de un Nasdaq que bajó (-0,22%), ya que el mercado dejó este martes de lado la inversión en las tecnológicas y optó por sectores económicos más tradicionales, como el consumo.

Ante este contexto, el Dow Jones subió 1,03%, en medio de un mayor optimismo del mercado tras los resultados de empresas que han reportado a la fecha y la caída del petróleo tras una pausa en las tensiones por el conflicto en el Medio Oriente.

Las acciones de Apple llegaron a subir casi 2% tras su apertura, salto que permitía a la tecnológica lograr el hito. Ahora, al cierre, la acción solo avanzó un 0,94% y quedaba con un valor bursátil del orden de los US$4,9 billones.

Además, este jueves 30 de julio de 2026, tras el cierre de Wall Street, Apple presentará sus resultados.

En el año, la acción de Apple sube un 24,96%.

“El empuje de Apple este año se ha apoyado en la fuerte demanda de sus productos y en su decisión de mantenerse al margen de la carrera de gasto en inteligencia artificial que está drenando el flujo de caja de otras grandes tecnológicas”, comentó Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

Respecto al hito de los US$4 billones, Apple los consiguió el 28 de octubre de 2025, “convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025″, recordó EuropaPress en una nota.

“La revalorización de las acciones de la multinacional permitió a Apple conquistar la cota del billón de dólares el 2 de agosto de 2018 y duplicar esa valoración en apenas dos años, superando los US$2 billones por primera vez el 19 de agosto de 2020, mientras que no sería hasta el 3 de enero de 2022 cuando sobrepasaría los US$3 billones”, agregó.