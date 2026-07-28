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    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    A un fanático cruzado y cuatro de La Serena se les aplicó el derecho de admisión, en el encuentro que terminó igualado por la Liga de Primera.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La UC sancionó a cinco hinchas. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    No fue un buen fin de semana para Universidad Católica. El empate obtenido ante Deportes La Serena lo alejó aún más del líder Colo Colo y el triunfo de la U ante Audax Italiano hizo que los azules los alcanzara en el segundo puesto y, por tanto, se metieran de lleno en la pelea por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

    “El rival que está arriba nuestro se nos sigue alejando, lamentablemente. Son cosas que tiene el fútbol, quedan muchas fechas. Tenemos que agarrar una seguidilla de triunfos para ver si se llegan a tropezar”, aseguró su técnico, Daniel Garnero, tras igualar con los papayeros.

    Y esa seguidilla de la que habla el estratega argentino debería comenzar este domingo 2 de agosto ante Deportes Concepción, en Collao y continuar el 7 de agosto cuando reciban a Cobresal en el Claro Arena.

    Estadio al que ya no podrán entrar cinco hinchas que estuvieron presentes en dicho recinto el fin de semana pasado. Esto porque la dirigencia, tras la revisión de las cámaras y el informe de seguridad, decidió aplicarle derecho de admisión a estas personas por “lanzar objetos al campo de juego” e “incitar a la violencia”.

    “El Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas. En el partido del pasado sábado, entre Universidad Católica y Club Deportes La Serena, se produjeron situaciones que implicaron sanciones a cinco hinchas con la aplicación del Derecho de Admisión a recintos deportivos”, sostuvo la escuadra de la franja en un comunicado.

    Luego, la entidad estudiantil detalló quienes son los castigados e identificó en sector donde estaban ubicados en el recinto de la comuna de Las Condes. “La medida comunicada recae en cuatro hinchas de Club Deportes La Serena y uno de Universidad Católica, respondiendo a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena”, concluyó.

    Más sobre:UCUniversidad CatólicaLa SerenaDerecho de AdmisiónViolencia en los EstadiosBarras BravasLiga de Primera

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