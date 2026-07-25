En vivo: la UC recibe a La Serena en el Claro Arena en el retorno de la Liga de Primera
En el inicio de la segunda rueda, los cruzados buscarán seguir como escoltas siendo locales ante los papayeros.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 D. La Serena
La UC tuvo el gol a los 40 segundos
1′. Diego Corral casi marca la apertura de la cuenta para los cruzados de forma tempranera. Remató en la diagonal del área y exigió la intervención del portero, que metió las manos y la pelota se desvió hasta impactar el travesaño.
¡Comienza el partido!
1′. La UC y La Serena ya juegan en el Claro Arena, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.
La formación titular de La Serena
La formación titular de la UC
La UC quiere seguir como escolta
En el Claro Arena, los cruzados reciben a La Serena con la misión de mantenerse al acecho del líder Colo Colo.
Vuelve la Liga de Primera
Tras el Mundial 2026 y algunos partidos de la fase de grupos de la Copa Chile, la Primera División del fútbol chileno regresa de manera oficial.
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