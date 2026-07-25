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    EN VIVO

    En vivo: la UC recibe a La Serena en el Claro Arena en el retorno de la Liga de Primera

    En el inicio de la segunda rueda, los cruzados buscarán seguir como escoltas siendo locales ante los papayeros.

    La UC recibe a La Serena por la Liga de Primera. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 0-0 D. La Serena

    Actualiza el relato aquí

    La UC tuvo el gol a los 40 segundos

    1′. Diego Corral casi marca la apertura de la cuenta para los cruzados de forma tempranera. Remató en la diagonal del área y exigió la intervención del portero, que metió las manos y la pelota se desvió hasta impactar el travesaño.

    ¡Comienza el partido!

    1′. La UC y La Serena ya juegan en el Claro Arena, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

    La formación titular de La Serena

    La formación titular de la UC

    La UC quiere seguir como escolta

    En el Claro Arena, los cruzados reciben a La Serena con la misión de mantenerse al acecho del líder Colo Colo.

    Vuelve la Liga de Primera

    Tras el Mundial 2026 y algunos partidos de la fase de grupos de la Copa Chile, la Primera División del fútbol chileno regresa de manera oficial.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCUniversidad CatólicaFútbolFútbol chilenoLiga de Primera

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