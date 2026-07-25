Recado a Manuel Pellegrini tras el tropiezo del Betis en su amistoso: “Aún tiene trabajo por delante para la Champions”

El Betis de Manuel Pellegrini sigue preparándose para una de las campañas más importantes de su historia. De cara al curso 2026/27, el equipo que dirige el Ingeniero cargará con la responsabilidad de afrontar LaLiga y la fase de liga de la UEFA Champions League. Será su segunda participación en la máxima cita del Viejo Continente.

En ese marco, el cuadro bético ha disputado tres partidos amistosos en la búsqueda del equipo que le dé réditos en ambas competiciones. Partieron su gira en Alemania, con una cómoda goleada por 3-0 sobre el modesto Sportfreunde Lotte (en ese compromiso no estuvo presente Pellegrini, por un problema personal). Luego, de vuelta en España, siguieron con las buenas sensaciones con un triunfo por 1-0 ante el Recreativo de Huelva.

Sin embargo, el primer tropiezo llegó durante este sábado, pues los andaluces cayeron por la cuenta mínima frente al Granada, escuadra que milita en la Segunda División.

Este resultado trajo algunas consideraciones por parte de la prensa española, que cuestionó, de cierto modo, la alineación que planteó el entrenador chileno. “El Real Betis encajó su primera derrota de la pretemporada al perder 1-0 con el Granada CF, en un choque en el que Manuel Pellegrini realizó numerosas probaturas, aunque pocas de ellas resultaron positivas“, escribió Mundo Deportivo.

Marca, por su lado, le dejó tarea pendiente al estratega nacional. “El equipo de Pellegrini, que venía de imponerse en sus dos primeros duelos de preparación del verano, ofreció una actuación un tanto irregular y confirmó que aún tiene trabajo por delante para alcanzar el nivel competitivo que necesita en una temporada con Champions“, complementaron.

Tras estos llamados de atención de los portales ibéricos, Pellegrini buscará mejorar la cara del Betis en el próximo duelo de preparación que se avecina en el calendario. El 29 de julio, ante el Olympique de Lyon, tendrá su cuarto apronte en el verano europeo.