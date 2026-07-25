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    Chile derrota a Estados Unidos y suma su primera victoria en el Mundial Masters +45

    Las Diablas Masters se impusieron por 1-0 tras dominar el encuentro y generar numerosas oportunidades. Fernanda Rodríguez marcó el gol en el último cuarto, mientras que Sandra Wenz, una de las capitanas del equipo, fue elegida MVP del partido.

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    El Deportivo
    Las Diablas Masters le ganaron a Estados Unidos en el Mundial +45 de Hockey Césped. Foto: @chilehockeymasters.45

    La Selección Chilena Femenina de Hockey Masters +45 consiguió su primera victoria en el Mundial tras derrotar por 1-0 a Estados Unidos, en un partido que controló desde el inicio y en el que generó múltiples oportunidades.

    El triunfo permitió al equipo nacional recuperarse rápidamente de la derrota por 2-0 sufrida en el debut ante Australia, vigente campeona mundial. Frente a Estados Unidos, Chile tuvo mayor posesión, mantuvo el juego en terreno rival y dominó durante los cuatro cuartos, aunque debió esperar hasta los minutos finales para abrir el marcador.

    “Partimos dominando con la pelota y jugando muy bien como equipo. Entramos muchas veces atacando, pero el gol no salía y empezaron a pasar los cuartos. Siempre estuvimos en posesión de la pelota, hasta que finalmente, en el último cuarto, después de un córner corto, Joyce Geiger hizo un centro atrás que pude convertir”, relató la delantera Fernanda Rodríguez, autora del único gol del encuentro.

    Las Diablas Masters brillaron ante Estados Unidos en el Mundial +45. Foto: @chilehockeymasters.45

    La anotación llegó cuando restaban cerca de cuatro minutos para el final. A partir de ese momento, Chile ajustó su estructura para proteger la ventaja y asegurar sus primeros tres puntos en el campeonato.

    El equipo contó además con una destacada actuación de Sandra Wenz, una de sus capitanas, quien fue reconocida como la mejor jugadora del partido.

    Por su parte, el entrenador Gabriel Gómez valoró la capacidad del plantel para mantener el plan de juego, incluso cuando el dominio no lograba reflejarse en el marcador.

    “Estamos muy contentos por el partido que ganamos. Creo que lo dominamos de punta a punta. Nos costó abrir el arco, pero lo trabajamos durante todo el encuentro para ir a buscarlo y poder ganarlo. Se dio de la manera que no queríamos, sufriendo, pero finalmente pudimos definirlo sobre el final”, señaló.

    Chile enfrentará mañana a Irlanda en su tercer compromiso consecutivo de la fase de grupos. Gómez anticipó un nuevo desafío táctico, aunque destacó que la victoria permitirá al equipo afrontar el encuentro con mayor confianza.

    “Será un partido muy complicado y tendremos que hacer un trabajo táctico muy importante, pero no es imposible. Era importante ganar hoy y creo que el equipo llegará con otro semblante y con otras ganas para ir a buscar el partido”, concluyó el entrenador.

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