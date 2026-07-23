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    Clínica reservada e instrucciones de no filtrar: los detalles de la cirugía de Vinícius Júnior para cambiar su rostro

    El delantero sorprende con su cambio físico tras someterse a una operación en Brasil. La clínica tuvo un estricto operativo para evitar filtraciones respecto del procedimiento del atacante del Real Madrid.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Clínica solo para él e instrucciones de no filtrar: los detalles de la operación de Vinícius Júnior para cambiar su rostro. Foto: Alessandro Alarcão - Facebook

    Vinícius Júnior sorprende al mundo. En esta ocasión no es por una jugada. Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, el atacante aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento estético. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el estricto operativo de seguridad que rodeó la atención del delantero del Real Madrid.

    Según revelaron portales brasileños, la clínica elegida para realizar el tratamiento suspendió completamente su funcionamiento durante la jornada para atender de forma exclusiva a Vini. No recibió a ningún otro paciente y todo el personal recibió instrucciones específicas para evitar filtraciones de fotografías, videos o cualquier tipo de información relacionada con la visita.

    La intervención se realizó en Goiania. Consistió en una “armonización de mentón”, procedimiento estético destinado a proyectar y definir el contorno de la mandíbula con el objetivo de mejorar la proporción del rostro.

    El tratamiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcao, quien viajó especialmente desde Miami para atender al jugador. El especialista se encontraba en Estados Unidos cuando fue contactado y tomó un vuelo con un único objetivo en su agenda: realizar el procedimiento a Vinícius y también a su pareja, la influencer Virginia Fonseca.

    Foto: @virginia

    El operativo comenzó apenas ambos llegaron a Brasil tras sus vacaciones en Europa. La pareja aprovechó las primeras horas en el país para acudir a la clínica, donde se implementó el protocolo especial de seguridad destinado a mantener la confidencialidad.

    Impacto mediático

    Aunque el procedimiento se realizó de manera reservada, con el paso de los días fue el propio Vinícius quien dejó en evidencia el cambio físico. El delantero apareció en fotografías durante la inauguración del nuevo gimnasio de Fonseca en Goiania. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron comentarios sobre las modificaciones en su rostro.

    Posteriormente, el propio Alarcao confirmó la visita del jugador mediante una publicación en sus redes sociales. “Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes”, escribió el especialista en su cuenta de Facebook.

    El cambio estético no fue la única modificación en la imagen del atacante durante sus vacaciones. También estrenó un nuevo estilo de barba, trabajo realizado por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como “Scarfade”, quien trabaja en Milán.

    La intervención ocurrió semanas después del término de la participación de Brasil en el Mundial 2026. El Scratch quedó eliminado en los octavos de final tras perder frente a Noruega, resultado que marcó el inicio del período de vacaciones para los integrantes de la Canarinha antes de reincorporarse a sus clubes para preparar la nueva temporada. Vini llegará al Real Madrid con su rostro renovado.

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