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    Jefe Defensa Nacional para Huasco sostiene que reposición de agua potable podría tardar dos semanas

    El general además destacó que la ruta 5 ya se encuentra restablecida aunque sólo para vehículos de abastecimiento y emergencia.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El general Claudio Paredes, jefe de la Defensa Nacional para Huasco, se refirió al estado en que se encuentra la provincia tras el sistema frontal que afectó a gran parte del país, apuntando que la restitución del agua potable en la zona podría tardar hasta dos semanas.

    En conversación con Radio ADN, el general sostuvo que “lo que falta ahora es restituir, por supuesto, todo lo que es el sistema de agua potable, y eso es muy probable que nos demoremos dos semanas”.

    Asimismo, informó que la Ruta 5 ya se encuentra restablecida, pero solo para vehículos de abastecimiento y de emergencia.

    “La más importante, que es la ruta 5, si bien está restablecida en este momento, es solamente para vehículos que están de abastecimiento, vehículos de emergencia y vehículos que están vinculados, ya sea a la emergencia o algo de atención humanitaria. Porque esa ruta está bastante afectada, entonces requiere que se haga escolta a lo largo de toda la ruta 5″, señaló.

    En materia eléctrica, detalló que, a las 21:00 horas, aún se encontraban 3.132 clientes sin suministro (cerca del 10% de la provincia), principalmente en Alto del Carmen y Vallenar.

    Por otro lado, respecto de la comuna de Tierra Amarilla, el general sostuvo que “Yo dejé una unidad que está en el regimiento Copiapó y desde allá vamos a hacer todo lo que es el abastecimiento, el apoyo hacia Tierra Amarilla, porque la principal tropa, digamos, me la traje aquí a la provincia de Huasco”.

    “Como tengo acá cuatro comunas, allá tengo una, para no estar realizando el abastecimiento desde acá o el apoyo desde acá, desde el propio regimiento, a través de las coordinaciones con el comandante del regimiento se va a estar realizando este trabajo”, explicó.

    En la misma línea, señaló que aún existen sectores aislados, donde el abastecimiento se está realizando por vía aérea.

    “Todavía tenemos sectores por llegar, todavía nos quedan sectores como Canto del Agua, Llanos del Lagarto. Estamos realizando abastecimiento aéreo”, mencionó, añadiendo que “el día de ayer ya logramos tener bastantes helicópteros en la zona”.

    Finalmente, respecto de la labor del Ejército durante la emergencia, el general aseguró que no se han registrado problemas y que los efectivos no se encuentran orientados al control del orden público.

    “El personal militar está principalmente ayudando a todo lo que despeje de ruta, pala, y principalmente apoyo a entrega de ayuda humanitaria”, señaló.

    Más sobre:Sistema frontalHuascoLluvias

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