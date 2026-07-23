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    “Fue una paliza, Argentina nunca jugó bien al fútbol”: el análisis del brasileño Ronaldo tras la final ganada por España

    El Fenómeno agotó elogios para el equipo de Luis de la Fuente. “El jogo bonito de Brasil quedó superado por la mejor del mundo”, dijo el carioca.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El análisis del brasileño Ronaldo tras la final ganada por España. FOTO: Xinhua/Xu Chang. Xu Chang

    A pesar de que se retiró de la actividad profesional hace más de 15 años, el brasileño Ronaldo de ninguna manera se ha olvidado del fútbol. Ya sea como dirigente de clubes o como comentarista, la palabra del Fenómeno siempre es respetada a nivel mundial.

    Ahora, a través de sus redes sociales, el carioca dio sus impresiones sobre la final de la Copa del Mundo. Elogió a la selección de España y lanzó duros cuestionamientos a los argentinos, sobre todo, por lo que ocurrió una vez terminado el duelo.

    “España gana, y fácil. Siempre fueron los favoritos junto a Francia. España juega al fútbol de manera excelente, lo han demostrado a lo largo del torneo”, había dicho el exjugador de Real Madrid en la previa del duelo definitivo.

    Palabras que no hizo más que refrendar después de lo que ocurrió en Nueva York-Nueva Jersey. El exatacante compartió su opinión en un video publicado en su cuenta de TikTok, red social en la que remarcó que la escuadra ibérica controló la posesión del juego durante todo el encuentro. Es más, el brasileño aseguró que el resultado fue hasta corto por la cantidad de situaciones y el dominio exhibido por los hispanos a lo largo de los 120 minutos.

    “Fue un día histórico, sobre todo en el ámbito deportivo, porque España dominó de principio a fin, tal como yo esperaba en la previa. Es cierto que a España no le salieron los goles, ya que no ganó por la distancia que yo esperaba, aunque se lo merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el encuentro”, manifestó el formado en Cruzeiro.

    “Una paliza”

    Fiel a su estilo directo, sin tapujos, el excompañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán destacó la marcada diferencia entre uno y otro aspirante al título de 2026. Asimismo, cuestionó el rendimiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Según su opinión, no logró mostrar las principales virtudes que lo habían llevado a esta definición.

    “Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande y quedó demostrado. Incluso, teniendo a Lionel Messi, los argentinos no los pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, su principal característica durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para obtener el título en un Mundial”, advirtió el Fenómeno.

    Al margen del resultado, el brasileño resaltó la identidad de juego construida por el seleccionado español. Además, aseguró que ese estilo fue primordial para alcanzar el título. Incluso, estableció una notable comparación con una de las mejores épocas del fútbol de su país.

    Argentina nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, pero no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, pero de juego bonito. El jogo bonito de Brasil quedó superado y, ahora, la forma de jugar de España es la mejor del mundo”, afirmó.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolRonaldoSelección de EspañaSelección de Argentina

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