Ronaldo se la juega y elige a su favorito para quedarse con el Mundial: “España gana, y fácil”

Este domingo se llevará a cabo la final del Mundial de Norteamérica 2026 en la que se enfrentarán las selecciones de España y Argentina. Un duelo que marca la última Copa del Mundo de Lionel Messi en busca del bicampeonato personal, mientras que del otro lado aparece una nueva generación en la que destaca Lamine Yamal.

En la previa de este duelo, tomó la palabra un jugador que supo levantar el trofeo. El brasileño Ronaldo eligió a su favorito para llevarse el título en la final: “España gana, y fácil. Siempre fueron los favoritos junto a Francia”, aseguró en ESPN Brasil.

Luego continuó con los elogios para la Furia Roja. “España juega al fútbol de manera excelente. Lo llevan en el ADN. Llevan jugando a esto muchos años, lo hacen desde que son pequeños”, indicó.

A pesar de esto, también tuvo buenas palabras para la campaña que ha realizado Argentina durante la competencia. “Han tenido una historia muy bonita en esta Copa del Mundo. Argentina es una selección que demuestra un espíritu de superación, de raza, muy bonito, pero España está muy automatizada. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento”, concluyó.

La mirada de Luis de la Fuente

El técnico de España, Luis de la Fuente, señaló en la previa de este encuentro la importancia de haber alcanzado la final de la competencia. “Ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Para mí, lo importante es estar en disposición de ganar y llegar a una final. Yo firmaría y se van a enterar todo el mundo hoy, llegar todos los años a una final de un campeonato y perderlo”, afirmó en conferencia de prensa.

“Vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes minimizando al rival. Es una grandísima selección que lleva una trayectoria espectacular en los últimos 8-10 años. Insisto en esa mentalidad de disfrutar un momento y reconocernos para tener posibilidades de competir”, añadió más adelante.

El partido entre España y Argentina está programado para este domingo a partir de las 15.00 horas.