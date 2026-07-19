Una Finalíssima para definir al campeón del mundo

Llegó el partido 104. El último. Luego de 38 días de fútbol, goles y polémicas, culminará una historia de numerosos ingredientes. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario para el cierre del Mundial 2026. España o Argentina: uno de ellos se convertirá en el campeón del mundo. Si los hispanos dieron un golpe en la mesa al sacar del camino a Francia, los transandinos consiguieron una heroica remontada ante Inglaterra, en lo que resultó ser mucho más que un partido de fútbol.

Más que una final, promete ser una Finalíssima. Este partido perfectamente pudo suceder hace meses, disputando una corona intercontinental. Para el 27 de marzo estaba programado el encuentro de los campeones de la Eurocopa y la Copa América, a disputarse en Qatar, lo que significaba el preámbulo perfecto para ambos en su preparación mundialista. Sin embargo, 12 días antes, se determinó la cancelación a raíz de la crecida del conflicto en Medio Oriente. El destino, o bien las cosas del fútbol, hicieron que el choque entre los monarcas de la UEFA y la CONMEBOL se diera cuatro meses después. En la final del mundo.

España vs. Argentina: la final del Mundial 2026.

Es el choque entre Lamine Yamal y Lionel Messi. Dos generaciones cara a cara. La Pulga alabó al joven prodigio del Barcelona, además de rememorar esa icónica imagen de ambos, hace casi 20 años. “Tiene una enorme carrera por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico, pero espero que no sea esta vez. La vida es una locura, que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo”, dijo este viernes.

Luego de 10 años, Messi vuelve a jugar una final en Nueva Jersey. El antecedente no es el más halagüeño, toda vez que la selección argentina del Tata Martino perdió el título de la Copa América Centenario a manos de la Generación Dorada de Chile, en una tanda de penales que se volvió inolvidable en este lado de la cordillera. Después de esa segunda frustración consecutiva, la Pulga renunciaría a la Albiceleste. Pero luego volvió y construiría su historia más virtuosa a nivel de selecciones.

Argentina intentará convertirse en el quinto equipo de la historia en ser campeón con el 100% de rendimiento en una Copa del Mundo. El último fue Brasil, en Corea-Japón 2002. Si la Albiceleste quiere retener la corona y ser tetracampeón, alcanzando en cantidad de coronas a Alemania e Italia, la Roja europea anhela la segunda estrella de su historia. España vuelve a jugar una final 16 años después de su coronación en Sudáfrica, con el gol de Andrés Iniesta a Países Bajos.

El equipo de Luis De la Fuente tiene la mejor defensa del certamen, con solo un gol en contra y seis vallas invictas. Mientras que los pupilos de Lionel Scaloni son los más anotadores de la Copa, con 19 tantos. Fortalezas contrapuestas.

Premios suculentos

El ganador de la final recibirá un premio de 50 millones de dólares, una cifra histórica. El campeón se llevará ocho millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título de Qatar 2022 y US$ 20 millones más que los que obtuvo la selección española cuando logró su única estrella, en 2010. Para el subcampeón, el premio es de 33 millones de dólares. El tercer puesto recibe US$ 29 millones, mientras que el cuarto dispondrá de US$ 27 millones.

El incremento de los premios da cuenta del histórico reparto económico aprobado por la FIFA, que destinó 665 millones de dólares entre los 48 participantes. En comparación con el pasado Mundial, el pozo total aumentó en US$ 225 millones.

Con 17 minutos de entretiempo, considerando el inédito show que marcará la mitad del partido, está confirmada la presencia de Donald Trump, quien entregará el trofeo junto a Gianni Infantino. Será el primer juego al que asista el presidente de Estados Unidos.