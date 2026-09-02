Dinamarca se rinde al histórico fichaje de Darío Osorio al Crystal Palace

Se concreta un nuevo y gran paso en la carrera del joven Darío Osorio. El oriundo de Hijuelas pasa del Midtjylland de la Primera División danesa al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra.

El traspaso fue oficializado por las redes sociales del elenco londinense, a través de un video en el que el chileno posa con la camiseta del club y dice: “Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta. Un nuevo desafío. Un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos allá”.

La noticia de una cifra histórica

Mientras tanto, en Dinamarca el fichaje de Osorio fue noticia, ya que alcanzó cifras históricas para el fútbol danés, algo que los medios de comunicación de ese país rescataron.

El sitio Tipsbladet, escribió: “El FC Midtjylland bate el récord danés de la venta más cara de la historia con el traspaso de Darío Osorio al Crystal Palace, que lo alquila y luego lo compra por 28 millones de euros (210 millones de coronas danesas) en precio fijo y 4 millones de euros (30 millones de coronas danesas) en variables. Un total de 240 millones de coronas danesas. Osorio es el jugador más caro jamás traspasado en la historia de la Superliga”.

Foto: Crystal Palace en X.

Un enfoque parecido hizo el sitio Flashscore Dinamarca: “Esto la convertirá en la transferencia escandinava más grande de la historia. El récord anterior lo ostentaba el internacional ghanés Caleb Yirenkyi (27 millones de euros) cuando fichó por el Coventry procedente del FC Nordsjaelland. Con la venta de Darío Osorio, el FC Midtjylland ha establecido nuevos récords en la venta de jugadores en la Superliga danesa”.

Kristian Bach, director deportivo de Midtjylland, dio una sentida despedida al chileno: “Cuando miramos hacia atrás en el viaje de Darío, es ante todo con orgullo. Lo recogimos como un gran talento chileno, y desde entonces hemos trabajado duro juntos para desarrollarlo como jugador y como ser humano”.

“Ahora está en una carrera en la que el siguiente paso es la Premier League. Este es exactamente el viaje que queremos crear para los jóvenes jugadores que vienen al FC Midtjylland... Se necesita mucho para llegar desde Chile hasta el centro de Dinamarca y a una de las ligas más grandes del mundo”, cerró.