Mejora la calidad del aire en Santiago: ciudad registra su tercer mejor invierno desde que existe el Plan de Descontaminación

La calidad del aire ha mejorado en la ciudad de Santiago, así lo confirmó la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien este miércoles entregó un balance del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC), establecido en el plan de descontaminación de la Región Metropolitana (RM).

El plan GEC se extiende desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de cada año, y permite tomar medidas para reducir la contaminación al declarar alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

En ese contexto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) reveló que este 2026 la RM registró el tercer año con menor cantidad de horas en episodios críticos desde que comenzó a operar el primer Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que data de 1997.

En detalle, la ministra explicó que “si consideramos solo el material particulado fino, el contaminante de mayor impacto en la salud de las personas, éste fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro, solo superado por el 2020 –en plena pandemia– y el 2023. Dicho en simple, hubo menos tiempo en que nos enfrentamos a mayores niveles de contaminación en la Región Metropolitana ”.

Según los registros del MMA, los niveles de contaminación han mostrado una tendencia a la baja. El balance indica que en los últimos diez años, las horas en que las personas estuvieron expuestas a niveles altos de contaminación por Material Particulado Fino (MP2,5) disminuyeron un 69% en el período de peores condiciones de ventilación en la capital.

En concreto, durante el periodo GEC 2026, la RM registró 21 episodios críticos : 3 preemergencias y 18 alertas ambientales por MP2.5, y estuvo 282 horas en episodios críticos en este periodo de mala ventilación.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

En este contexto, Toledo señaló que “las medidas estructurales del plan, junto con las acciones de carácter preventivo en el período GEC, han permitido una disminución sostenida de las horas de exposición a mala calidad del aire. Si comparamos el 2015 –cuando se registraron 915 horas en episodio crítico por MP2,5– con el 2026, se evidencia una disminución del 69% de la contaminación por material particulado fino”.

De acuerdo a los análisis, los resultados de este año se explican por la combinación de dos factores: las medidas del Plan de Descontaminación que incluye trabajos de fiscalización de los distintos servicios públicos y también por las condiciones meteorológicas registradas durante la temporada.

El balance indica que mayo y junio fueron meses secos, con déficits de precipitación de 90% y 99% respecto de un año normal, lo que concentró un mayor número de episodios críticos en esos meses.

En cambio en julio y agosto las condiciones cambiaron: julio registró un superávit de lluvias de 210% respecto de lo normal y agosto se comportó de manera similar a un año normal, lo que se sumó al trabajo de fiscalización para cerrar la temporada con un buen resultado.

Según los registros, al 31 de agosto se registraron 60 días en categoría “bueno” para MP2,5, el valor más alto de toda la serie histórica analizada (2015-2026).

En la actividad de cierre GEC, también estuvo el seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces; el seremi de Transportes RM, Gonzalo Cuevas; la seremi de Salud RM, Pía Venegas; el seremi de Agricultura RM, Fernando Rencoret; la seremi de Educación, Stefanie Wenderoth; el director de CONAF RM, Mario Pinto, el jefe de Calidad del Aire de la Seremi del Medio Ambiente RM, Roberto Delgado, y una delegación de fiscalizadores de Salud, Transportes y CONAF.

Fiscalización GEC 2026

El Plan de Descontaminación contempla una serie de fiscalizaciones y restricciones. Una de las más reconocidas es la restricción vehicular. Según el balance, entre el 1 de mayo y el 24 de agosto se cursaron más de 135 mil citaciones mediante el sistema automatizado de cámaras y 626 citaciones en terreno.

El seremi de Transportes, Gonzalo Cuevas, señaló que estas cifras muestran un “leve descenso” respecto de años anteriores: en 2025 se cursaron más de 138 mil citaciones automatizadas y 607 en terreno, mientras que en 2024 la cifra llegó a más de 163 mil y 556, respectivamente.

Otra de las medidas que se toman es la restricción de quemas agrícolas. Sobre esa materia, el seremi de Agricultura, Fernando Rencoret, informó que los equipos de CONAF -entre el 1 de abril y el 27 de agosto- realizaron 157 acciones de fiscalización y prevención en la RM, con despliegue en seis provincias.

Restricción vehicular. Imagen referencial.

El balance indica que la Provincia de Melipilla fue la que concentró una mayor cantidad de quemas agrícolas. La superficie afectada llegó a 1,23 hectáreas, el doble de lo registrado en 2025 (0,64 hectáreas).

Sobre los operativos de fiscalización por el uso de calefactores a leña, la seremi de Salud RM, Pía Venegas, señaló que la institución realizó 566 fiscalizaciones a hogares de la región, que derivaron en 44 sumarios sanitarios por incumplimiento de la medida, una cifra que se mantiene muy por debajo de la registrada en años como 2022 (379) y 2024 (290).

Respecto de las fiscalizaciones al sector industrial, el superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, indicó que este año se verificó que el 100% de los grandes establecimientos regulados -55 titulares y 75 establecimientos, que en conjunto reúnen 832 fuentes estacionarias- cumplió con su meta anual establecida para 2025.