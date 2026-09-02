“Aquí falla el Estado”: presidente de la ACHM pide dejar las ideologías de lado tras plan para matar a alcalde White y llama a un consenso en seguridad

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, abordó esta jornada la compleja situación del jefe comunal de la comuna de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conociera la existencia de un plan, encabezado por el delincuente conocido como “Indio Juan”, para atentar en su contra.

Al respecto, junto con solidarizar con White, Alessandri manifestó que en esto “aquí falla el Estado”, ya que “estamos jugando de visita en nuestra cancha, estamos jugando de visita la institucionalidad del país”.

“Aquí no solo hay un plan de asesinato a un alcalde, a un alcalde que está haciendo un trabajo gigante en una comuna popular, sino que además hay un atentado al Estado, al Estado de Derecho de Chile, en democracia”, señaló en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Junto con esto, apuntó a la necesidad de modificar las medidas que se están tomando con respecto al narcotráfico, el crimen organizado, y el sicariato, “porque lo están ganando, y ganando lejos en esta guerra”, así como también preocuparnos de qué va a pasar con Chile en los próximos años. En esto, la autoridad hizo “un llamado” a la clase política.

“ Dejemos las ideologías y tomemos medidas concretas, porque de lo contrario de esto no vamos a salir ”, indicó.

“Estamos en la primera línea y estamos enfrentando eso, que hace 15, 20, 25 años no ocurría, pero necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas como Estado. Necesitamos la fuerza de tarea, que es la coordinación de las instituciones, de una manera moderna y enfrentarlo. De común acuerdo y trabajando”, señaló

Consultado por otra parte sobre el apoyo que tenían los municipios en esta materia, Alessandri manifestó que en esto “tenemos que remar todo para el mismo lado y creo que, estoy convencido que hay tres poderes en el Estado que nos tenemos que poner de acuerdo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.

“No sacamos nada con hacer trabajo en las comunas, no sacamos nada con tener leyes si después el delincuente va a estar detenido siete veces y siete veces va a salir en libertad”, sostuvo. “No sacamos nada con que se presente una ley por el Poder Ejecutivo que el Legislativo la apague, la modifique completa y se demore siete u ocho años. Tenemos que modernizar y atrevernos a coincidir”.

En este sentido, y consultado sobre la reforma consitucional en seguridad que propone el gobierno, Alessandri apuntó a que, a su parecer, el Poder Legislativo con el Ejecutivo deben conversar, discutir, y ahí “salga un producto concreto que ayude a Chile”.

“Si es esta o si es otra, sería lo más razonable que se llegue a un consenso que sea rápido, que sea efectivo y que apoye a las instituciones para prestar un buen servicio. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos promoviendo, y que dejemos la ideología de lado”, indicó.

La solución, apuntó, “es la que salga de un consenso de mayorías”.

“Lo que necesitamos son medidas ahora. Y lo que sí esperamos es que todos nos pongamos de acuerdo lo antes posible para poder concretar medidas en donde resulte que cambiemos la regla del juego en favor de los chilenos (...) Yo creo que el gobierno tiene todas las capacidades para hacerlo bien, y nos falta lograr el consenso”, concluyó.