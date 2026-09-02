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    Scottie Scheffler supera récord de ganancias en el golf de Tiger Woods y el puesto histórico que ocupa Joaquín Niemann

    El estadounidense se llevó el PGA de Atlanta y pulverizó una marca del Tigre vigente por más de 25 años solo en torneos de ese circuito. En ingresos totales, el chileno está muy cerca del top ten, a solo 50 mil dólares del español Sergio García.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Scottie Scheffler, Tiger Woods y Joaquín Niemann están entre los golfistas que más dinero han ganado en la historia.

    El tiempo no deja a nadie indiferente, máxima universal que en el caso de los deportistas se acentúa todavía más. El golf es el último escenario que comprueba esa tendencia, después de que Tiger Woods viera pulverizada una marca que mantenía hace más de un cuarto de siglo.

    En febrero de 2000, el Tigre buscaba una séptima victoria consecutiva en la Gira de la PGA en Torrey Pines, La Jolla, California. Ese día, tras empatar en el primer puesto, el norteamericano ingresó 264.000 dólares a su cuenta, cifra que le permitió pasar al número 1 en ganancias de por vida en el circuito del PGA, marca que mantuvo hasta el fin de semana pasado.

    La irrupción de su compatriota Scottie Scheffler dejó en el olvido otra conquista de uno de los golfistas más importantes de la historia. Después de alzarse con el primer premio en Atlanta, el deportista se llevó una bolsa de 10 millones de dólares para elevar un total en su carrera de 130.390.661 dólares, de acuerdo con las cifras oficiales del circuito.

    Suficiente dinero para desplazar a Woods, quien se mantuvo en la impresionante cifra de 120.999.166 de la divisa norteamericana desde que superó su último corte en el PGA Tour, en el Masters de Augusta de la temporada 2024.

    Pese a este “traspié”, el legendario golfista todavía tiene registros que lo ponen como uno de los mejores de esta actividad que ya tiene más de cien años. El nativo de Cypress en el estado de California ha sumado 82 títulos en el circuito en toda su carrera, el más ganador junto con el desaparecido Sam Snead.

    La popularidad y el impulso que Woods aportó a este deporte, desde hace tres décadas, generaron enormes aumentos en premios. Además, con el arribo del LIV Golf financiado de capitales saudíes, en 2022, el PGA Tour debió responder con incrementos aún mayores para evitar que más jugadores se marcharan.

    Solo en esta temporada, hubo 15 bolsas de premios de 20 millones de dólares o más en el calendario del circuito. En ese sentido, Woods nunca jugó por una bonificación mayor a los 10 millones de dólares durante sus años de mayor esplendor, entre 1997 y 2009.

    Lo más revelador sobre ese creciente aumento en premios fue el Masters de 2024. En ese entonces, el Tigre con 48 años tratando de recuperarse de múltiples cirugías de espalda y de un accidente automovilístico en 2023, que le destrozó la pierna derecha y el tobillo, terminó en el último lugar y ganó US$ 44 mil.

    Una era completamente distinta en la que el primer puesto de Scheffler, en los que a ganancias de por vida en el PGA se refiere, era inevitable y solo una cuestión de tiempo. Así, que ocurriera tan rápido es un testimonio del dominio del norteamericano, número 1 del mundo desde mayo de 2023.

    ¿Y Niemann?

    Claro que, en esa sumatoria, solo se consideran los valores de uno de los circuitos. La presencia de la LIV Golf no hace más que multiplicar esas cifras y poner a los deportistas como multimillonarios, con premios de 4 millones de la misma moneda solo por obtener el primer puesto.

    Unificadas las bolsas de dinero, el nativo de Ridgewood en Nueva Jersey mejora aún más sus ingresos. Cifras oficiales que lo confirman como el número uno en este ítem, después de acumular casi 250 millones de la misma medida monetaria.

    Un listado en el que se detallan las ganancias profesionales de los golfistas de la PGA, LIV y LPGA, incluyendo bonificaciones extra no oficiales, bonos por equipo y otros ingresos. En el segundo puesto asoma el norirlandés Rory McIlroy con una cifra que está muy cerca de los 220 millones de dólares.

    Selecto grupo en el que también asoma un chileno, muy cerca del top ten histórico en ese expediente. Después de sus sucesivos éxitos en la competencia de capitales saudíes, Joaquín Niemann aparece en el undécimo puesto con una suma de US$ 104.471.942, a menos de 50 mil dólares de superar al número 10, el español Sergio García.

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