Sustancias, accidentes y una sequía de siete años: la desesperada lucha de Tiger Woods para salir del pozo

Tiger Woods vive un calvario. A los 50 años, lucha por volver a reverdecer laureles en un deporte donde fue el máximo dominador del circuito, ganando 15 majors. Sin embargo, hoy su presente es sumamente complejo, pues sigue alejado de las canchas y su vida fuera de ellas ha sido sumamente tormentosa.

Por un lado, una serie de lesiones provocó que solo haya competido en 11 torneos durante los últimos siete años. De hecho, acumula siete cirugías de espalda y el año pasado sufrió la rotura del tendón de Aquiles, poco antes del Masters de Augusta. Su último triunfo fue en octubre de 2019, en el Zozo Championship, el que significó su título número 82 de su trayectoria.

Además, esos complejos problemas deportivos también se han ido entrelazando con situaciones de la vida privada que han terminado repercutiendo duramente en él. Así, por ejemplo, se desvelaron sus infidelidades matrimoniales tras un accidente en 2009. En otro, en 2021, estuvo en riesgo vital y casi no vuelve a caminar.

En 2017 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas en Jupiter y, la semana pasada, sumó un nuevo accidente, luego de que la semana pasada chocara su camioneta y se detectara que conducía bajo el efecto de sustancias opioides.

Después de lo ocurrido en el condado de Martin, Florida, la policía le solicitó realizarse pruebas, a lo que él se negó, terminando en un calabozo durante ocho horas antes de recuperar la libertad bajo fianza.

Woods salió ileso, pero “sudando profusamente” y presentando las “pupilas extremadamente dilatadas”. Tampoco estaba en condiciones de conducir, de acuerdo a la declaración jurada. Además, se le suspendió la licencia de conducir, según una declaración jurada de arresto publicada este martes.

La primera agente que lo encontró “observó varios signos de intoxicación” en Tiger Woods, según el parte policial. “Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos”, afirmó Tatiana Levenar, la primera policía que tuvo contacto con el golfista. “Mientras caminaba, observé que Woods cojeaba y tropezaba hacia la derecha… Le pregunté si podía realizar tareas como caminar y levantar la pierna, y Woods me respondió que cojeaba y que se le agarrotaba el tobillo al moverse”, añadió.

De acuerdo a la versión de Woods, en los instantes previos a estrellar su Land Rover contra una camioneta Ford F-150 miró su teléfono móvil, apartando su vista de la carretera. Indicó que “quería cambiar el canal de radio cuando se dio cuenta de que iba a chocar y se metió en carril contrario sin poder evitar que su vehículo volcase en ese momento”.

Así quedó la camioneta de Tiger Woods tras volcarse. Policia de Martin

Por otro lado, su abogado, Douglas Ducan, renunció a la lectura de cargos, lo que significa que el golfista no deberá presentar ante el tribunal para una audiencia inicial, y solicitó un juicio con jurado en el tribunal del condado de Martin. Así, deberá comparecer el 5 de mayo.

La motivación

Desde el año pasado, Tiger Woods se encuentra en una relación con Vanessa Trump, exnuera de Donald Trump. Luego del último incidente, la mujer le habría dado un ultimátum al golfista.

“No está nada contenta. Está decepcionada y un poco enfadada, para ser sincera”, señaló una fuente al diario Daily Mail, asegurando que esto “es una señal de alarma” y que “tiene que poner las cosas bajo control, o ella no se quedará”. El citado medio también afirma que Woods se encuentra muy arrepentido y que está dispuesto a realizar un cambio radical en ese sentido.

La respuesta de Tiger va en la línea de la exigencia de la socialité y así lo hizo ver a través de un comunicado. “Sé y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me retiro por un período de tiempo para buscar tratamiento y enfocarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", admitió.

En ese contexto, insistió en la importancia de su determinación: “Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para regresar en un lugar más saludable, más fuerte y más enfocado, tanto personal como profesionalmente. Agradezco su comprensión y apoyo, y pido privacidad para mi familia, seres queridos y para mí en este momento”.