Fatal accidente en Teno: dos fallecidos y 15 heridos tras volcamiento de un bus de dos pisos

Un trágico accidente de tránsito se registró en la comuna de Teno la tarde de este viernes, donde un bus de dos pisos de la compañía Turbus se volcó en el kilómetro 177 de la Ruta 5 sur.

El bus había salido desde Santiago e iba rumbo a Chillán cuando, por razones que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo cerca de las 14.00 horas y volcó hacia un bandejón de la pista poniente, cerca del puente Teno.

En total 30 personas viajaban en la máquina, entre tripulantes y pasajeros. De ellos dos personas fallecieron (un hombre y una mujer, ambos adultos), y 15 resultaron heridas.

Los lesionados mantienen heridas de diversa consideración y fueron trasladados hasta los hospitales de Teno y Curicó.

El conductor del bus fue detenido. Además se le realizó un alcotest que resultó negativo . En cuanto a la fiscalización, se comprobó que tanto sus documentos como los del bus se encontraban de acuerdo a la norma.

De momento, los equipos de emergencia en el lugar se encuentran a la espera del Servicio Médico Legal para identificar a las personas fallecidas.

El accidente se da en el marco del interferiado del Día de las Glorias Navales, donde se registra un aumenta del flujo vehicular en las carreteras, puesto que varias personas se tomaron el fin de semana largo.